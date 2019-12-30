Иракское ополчение заявило о росте числа погибших при атаке США

БАГДАД, 30 дек — РИА Новости. Число погибших в результате ударов Число погибших в результате ударов США в Ираке увеличилось до 25, еще 51 человек получил ранения, сообщает шиитское народное ополчение Ирака "Аль-Хашд аш-Шааби"

Ранее сообщалось о 19 погибших и 35 пострадавших.

"В результате жестокого нападения на позиции 35-й и 36-й бригад 25 человек погибли, 51 пострадал", — говорится в заявлении.

Отмечается, число жертв может вырасти, так как есть раненые в тяжелом состоянии.

Атака США

Ранее командование "Аль-Хашд аш-Шааби" заявило, что десятки бойцов движения погибли и еще десятки получили ранения при обстреле беспилотными летательными аппаратами США баз военного формирования.

Позже помощник главы Минобороны США Джонатан Хоффман заявил, что атакованы пять объектов движения "Хезболла" в Ираке и Сирии "в ответ на повторяющиеся атаки "Катаиб Хезболлы" по иракским базам". В Пентагоне отметили, что удары нацелены на то, чтобы понизить возможности группировки проводить "атаки в будущем" против сил коалиции.