Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-30T01:37+0300
https://ria.ru/20191230/1563000999.html
Индия намерена построить 24 подлодки, включая шесть атомных
https://cdn25.img.ria.ru/images/130953/33/1309533350_0:209:2000:1334_1036x0_80_0_0_cada4fc5a3f4378bbec5def8ea198555.jpg
РИА Новости

Индия намерена построить 24 подлодки, включая шесть атомных

01:37 30.12.2019
145
© РИА Новости / Евгений ПахомовИндийская подлодка у входа в базу ВМС Индии Порт-Блэр
Индийская подлодка у входа в базу ВМС Индии Порт-Блэр
© РИА Новости / Евгений Пахомов
Индийская подлодка у входа в базу ВМС Индии Порт-Блэр. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Индия планирует построить 24 подводные лодки, шесть из которых будут атомными, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на доклад, представленный ВМС в парламент страны.
"Запланированы восемнадцать подводных лодок с обычной энергетической установкой и шесть атомных ударных подводных лодок", - говорится в докладе.
Согласно докладу, на данный момент на вооружении ВМС Индии находится 15 неатомных субмарин и две атомные. Большинству неатомных подводных лодок более 25 лет. Возраст 13 субмарин от 17 до 32 лет.
Министерство обороны Индии одобрило проведение работ по продлению срока службы подводных лодок в связи с задержкой строительства новых.
Активность ВМС Китая в водах Индийского океана выросла, поэтому в Индии было принято решение модернизировать инфраструктуру, в том числе построить новые корабли и подводные лодки.
Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе посещения новой северокорейской подводной лодки. 23 июля 2019
23 июля, 05:01
Ким Чен Ын осмотрел новую подводную лодку
220000
Обсудить 0
ВМС ИндииСансад ИндииИндияВ мире
Рекомендуем
Владимир Путин
Bloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Зеленский объяснил выдачу экс-бойцов "Беркута" при обмене в Донбассе
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в России
Минск
В Минске рассказали о ходе переговоров с Москвой по интеграции
Автомобиль скорой помощи в США
В США самолет упал на жилой дом
Сотрудники ФСБ РФ
ФСБ задержала россиян, готовивших теракты в Петербурге
Вице-президент, начальник управления развития малого бизнеса ОАО Сбербанк России Андрей Шаров
Источник сообщил об уходе вице-президента Сбербанка в отставку
Белорусские рубли
В Минске назвали разговоры о возможном отказе от нацвалюты глупостью
Пленные, возвращенные украинской стороной на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Киев передал ЛНР лидера одной из украинских политических партий
Газоизмерительная станция
Козак назвал выплату Украине $2,9 миллиарда тяжелым решением
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский пообещал завершить расследование "дел Евромайдана"
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин и Меркель договорились о дальнейших контактах
Пентагон в Вашингтоне
США нанесли удары по пяти объектам "Хезболлы" в Ираке и Сирии
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о выполнении первой части парижских договоренностей
Балканский саммит в Софии
Премьер Польши назвал пакт Молотова-Риббентропа "военным союзом"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Главы Египта и Франции договорились о совместной работе по Ливии
02:54В Приморье упавшая с высоты акробатка находится в тяжелом состоянии
02:21Ким Чен Ын призвал к "наступательным" мерам для безопасности КНДР
02:13Создание "Долины Менделеева" на базе РХТУ начнется в 2020 году
01:48В Черногории во время протестов ранены четверо полицейских
01:44"Еле стоит": музыкальный критик резко высказался о концертах Пугачевой
01:40Иракское ополчение заявило о росте числа погибших при атаке США
01:37Индия намерена построить 24 подлодки, включая шесть атомных
01:20Партия Моралеса выберет кандидата на президентские выборы 19 января
01:16ФБР не комментирует переданные России данные о планируемых терактах
01:13Киселев принял участие во флэшмобе в поддержку Sputnik Эстония
01:11В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
01:02СМИ: причиной крушения самолета EgyptAir стала утечка кислорода
00:45СМИ: Эспер и Помпео убеждали Трампа не замораживать помощь Украине
00:42Пушков напомнил, что Польша "набивалась в союзники к Гитлеру"
00:37Власти Ирака заявили, что удары США нарушают суверенитет страны
00:34Иракское ополчение заявило о гибели 19 человек при ударах США
00:26Суд заново приступит к делу экс-главбуха "Седьмой студии" Масляевой
00:18Исследование выявило, где в России пьют больше шампанского в Новый год
00:11Кристина Асмус попала в больницу на скорой помощи
Лента новостейМолния