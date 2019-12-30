Индия намерена построить 24 подлодки, включая шесть атомных

"Запланированы восемнадцать подводных лодок с обычной энергетической установкой и шесть атомных ударных подводных лодок", - говорится в докладе.

Согласно докладу, на данный момент на вооружении ВМС Индии находится 15 неатомных субмарин и две атомные. Большинству неатомных подводных лодок более 25 лет. Возраст 13 субмарин от 17 до 32 лет.