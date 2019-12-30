Индия намерена построить 24 подлодки, включая шесть атомных

"Запланированы восемнадцать подводных лодок с обычной энергетической установкой и шесть атомных ударных подводных лодок", - говорится в докладе.
Согласно докладу, на данный момент на вооружении ВМС Индии находится 15 неатомных субмарин и две атомные. Большинству неатомных подводных лодок более 25 лет. Возраст 13 субмарин от 17 до 32 лет.
Министерство обороны Индии одобрило проведение работ по продлению срока службы подводных лодок в связи с задержкой строительства новых.
Активность ВМС Китая в водах Индийского океана выросла, поэтому в Индии было принято решение модернизировать инфраструктуру, в том числе построить новые корабли и подводные лодки.
23 июля, 05:01Ким Чен Ын осмотрел новую подводную лодку