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ФБР не комментирует переданные России данные о планируемых терактах
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РИА Новости

ФБР не комментирует переданные России данные о планируемых терактах

01:16 30.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкЗдание Федерального бюро расследований в Вашингтоне
Здание Федерального бюро расследований в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
Здание Федерального бюро расследований в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 дек – РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) США не комментирует переданную России информацию о планируемых терактах в стране, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"У нас нет комментариев для вас", - сказали в пресс-службе бюро.
Ранее президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре поблагодарил главу США Дональда Трампа за переданную по линии специальных служб информацию, которая помогла предотвратить теракты в России. ФСБ России сообщила, что благодаря данным от американских партнеров пресечены планировавшиеся на новогодние каникулы теракты в Санкт-Петербурге.
Директор ФСБ Александр Бортников в октябре сообщал, что США предоставили России новую информацию о готовившихся терактах на российской территории. По его словам, речь шла о данных в отношении конкретных лиц и планов атак на территории России. Подробности Бортников не раскрывал. Кроме того, в 2017 году спецслужбы США предупредили российских коллег о готовящемся теракте в Казанском соборе в Санкт-Петербурге, а также в других людных местах города.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
19 декабря, 18:48
В России с начала года предотвратили 33 теракта, заявил Путин
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ФБРДональд ТрампФСБ РФВладимир ПутинСШАБезопасностьВ мире
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