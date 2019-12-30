ФБР не комментирует переданные России данные о планируемых терактах

Директор ФСБ Александр Бортников в октябре сообщал, что США предоставили России новую информацию о готовившихся терактах на российской территории. По его словам, речь шла о данных в отношении конкретных лиц и планов атак на территории России. Подробности Бортников не раскрывал. Кроме того, в 2017 году спецслужбы США предупредили российских коллег о готовящемся теракте в Казанском соборе в Санкт-Петербурге, а также в других людных местах города.