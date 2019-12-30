В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Предупреждение в столице из-за ветра действует с 10.00 понедельника до 6.00 вторника. В Московской области - с 8.00 понедельника и до 4.00 вторника.
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