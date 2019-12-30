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2019-12-30T01:11+0300
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В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
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РИА Новости

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

01:11 30.12.2019
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© РИА Новости / Алексей МайшевНебоскребы Московского международного делового центра "Москва-Сити"
Небоскребы Московского международного делового центра Москва-Сити
© РИА Новости / Алексей Майшев
Небоскребы Московского международного делового центра "Москва-Сити". Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Предупреждение в столице из-за ветра действует с 10.00 понедельника до 6.00 вторника. В Московской области - с 8.00 понедельника и до 4.00 вторника.
ГУМ
27 декабря, 14:25
Синоптики рассказали о погоде в Москве в новогоднюю ночь
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ГидрометцентрМоскваМосковская областьОбщество
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