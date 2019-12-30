СМИ: причиной крушения самолета EgyptAir стала утечка кислорода

Ранее ряд европейских СМИ публиковал заявление французского адвоката семей погибших в катастрофе пассажиров. По его словам, предварительное расследование подтвердило, что этот самолет, прилетевший за день до катастрофы в Париж, был технически неисправен, и компания EgyptAir должна была об этом знать. Однако источник в министерстве гражданской авиации Египта опроверг эту информацию. Комиссия по расследованию катастрофы заявляла, что на телах жертв были обнаружены следы взрывчатых веществ, но французская жандармерия не обнаружила их на телах 12 французов, погибших при крушении.

Спустя три с половиной года после катастрофы появились данные судебного расследования, указывающие, что пожар на борту самолета начался из-за утечки кислорода в кабине пилота.

Газета пишет, что технические неисправности лайнера появились еще во время последних пяти рейсов этого самолета, однако они были проигнорированы пилотами авиакомпании и техническим центром в Каире.

"Самолет должны были проверить перед предыдущими четырьмя рейсами. Он не должен был вылетать из Каира после появления неоднократных неисправностей, о которых не сообщили", - написано в одном из документов.