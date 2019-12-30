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СМИ: причиной крушения самолета EgyptAir стала утечка кислорода
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РИА Новости

СМИ: причиной крушения самолета EgyptAir стала утечка кислорода

01:02 30.12.2019
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© AFP 2019 / STRСамолет A320 компании EgyptAir
Самолет A320 компании EgyptAir
© AFP 2019 / STR
Самолет A320 компании EgyptAir. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Причиной крушения лайнера Airbus A320 авиакомпании EgyptAir в 2016 году стала утечка кислорода в кабине пилота, которая привела к пожару в самолете, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на конфиденциальные документы французского судебного расследования.
Ранее ряд европейских СМИ публиковал заявление французского адвоката семей погибших в катастрофе пассажиров. По его словам, предварительное расследование подтвердило, что этот самолет, прилетевший за день до катастрофы в Париж, был технически неисправен, и компания EgyptAir должна была об этом знать. Однако источник в министерстве гражданской авиации Египта опроверг эту информацию. Комиссия по расследованию катастрофы заявляла, что на телах жертв были обнаружены следы взрывчатых веществ, но французская жандармерия не обнаружила их на телах 12 французов, погибших при крушении.
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Спустя три с половиной года после катастрофы появились данные судебного расследования, указывающие, что пожар на борту самолета начался из-за утечки кислорода в кабине пилота.
Газета пишет, что технические неисправности лайнера появились еще во время последних пяти рейсов этого самолета, однако они были проигнорированы пилотами авиакомпании и техническим центром в Каире.
"Самолет должны были проверить перед предыдущими четырьмя рейсами. Он не должен был вылетать из Каира после появления неоднократных неисправностей, о которых не сообщили", - написано в одном из документов.
Самолет А320 EgyptAir, следовавший из Парижа в Каир рейсом MS804, пропал с радаров рано утром 19 мая 2016 года. На борту находились 66 пассажиров и членов экипажа. Спустя сутки обломки самолета и вещи пассажиров были обнаружены в море в 290 километрах к северу от города Александрия. После обнаружения и анализа данных самописцев разбившегося самолета выяснилось, что перед крушением на борту лайнера возник пожар.
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