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Власти Ирака заявили, что удары США нарушают суверенитет страны
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РИА Новости

Власти Ирака заявили, что удары США нарушают суверенитет страны

00:37 30.12.2019
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© AP Photo / Burhan OzbiliciПремьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди
Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди
© AP Photo / Burhan Ozbilici
КАИР, 30 дек - РИА Новости. Удары беспилотников США по базам шиитского ополчения Ирака на границе с Сирией являются нарушением суверенитета страны, об этом в телефонном разговоре с министром обороны США Марком Эспером заявил глава иракского переходного правительства Адель Абд аль-Махди.
По словам официального представителя иракского премьера, Абд аль-Махди в разговоре с Эспером отметил, что Багдад "ранее уже заявлял о своем неприятии каких-либо односторонних действий со стороны сил Коалиции или каких-либо других сил на территории Ирака".
"Мы рассматриваем их (удары - ред.) как нарушение суверенитета Ирака и опасной эскалацией, угрожающей безопасности Ирака и региона", - заявил представитель Абд аль-Махди, которого цитирует информационное агентство страны INA.
Ранее командование шиитского народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби" заявило о том, что десятки бойцов движения погибли и еще десятки получили ранения при обстреле беспилотными летательными аппаратами США баз военного формирования.
Пентагон в Вашингтоне
Вчера, 20:35
США нанесли удары по пяти объектам "Хезболлы" в Ираке и Сирии
Позже помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что США нанесли удары по пяти объектам Хезболлы в Ираке и Сирии "в ответ на повторяющиеся атаки Катаиб Хезболлы (KH) по иракским базам".
В Пентагоне отметили, что эти удары нацелены на то, чтобы понизить возможности группировки проводить "атаки в будущем" против сил коалиции.
По данным иракских СМИ, глава переходного правительства Ирака Адель Абд аль-Махди в связи с ударами США по базам шиитского ополчения призвал провести экстренную встречу Совета безопасности страны.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
6 декабря, 20:53
США не исключили санкций против руководства Ирака
1702001
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Марк ЭсперАделем Абд аль-МахдиМинистерство обороны СШАИракСШАВ мире
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