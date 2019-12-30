Власти Ирака заявили, что удары США нарушают суверенитет страны

По словам официального представителя иракского премьера, Абд аль-Махди в разговоре с Эспером отметил, что Багдад "ранее уже заявлял о своем неприятии каких-либо односторонних действий со стороны сил Коалиции или каких-либо других сил на территории Ирака".

"Мы рассматриваем их (удары - ред.) как нарушение суверенитета Ирака и опасной эскалацией, угрожающей безопасности Ирака и региона", - заявил представитель Абд аль-Махди, которого цитирует информационное агентство страны INA

Ранее командование шиитского народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби" заявило о том, что десятки бойцов движения погибли и еще десятки получили ранения при обстреле беспилотными летательными аппаратами США баз военного формирования.

Позже помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что США нанесли удары по пяти объектам Хезболлы в Ираке и Сирии "в ответ на повторяющиеся атаки Катаиб Хезболлы (KH) по иракским базам".

В Пентагоне отметили, что эти удары нацелены на то, чтобы понизить возможности группировки проводить "атаки в будущем" против сил коалиции.