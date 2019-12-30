Кристина Асмус попала в больницу на скорой помощи

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Актриса Кристина Асмус сообщила в своем инстаграме, что ее госпитализировали с острой бактериальной инфекцией.
По словам артистки, в больнице она находится уже неделю. По ее мнению, к такой ситуации привели выступления с высокой температурой, после которых ей дважды вызывали скорую помощь и "в итоге забрали".
"Круглосуточно под капельницами с несбиваемой температурой и в ужасающем состоянии", — написала Асмус.
Она пошутила, что ее организм сам "решил устроить себе отпуск". Асмус добавила, что врачи обещают выписать ее уже в понедельник.