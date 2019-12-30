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Культура
2019-12-30T00:13+0300
https://ria.ru/20191230/1563000391.html
Кристина Асмус попала в больницу на скорой помощи
https://cdn21.img.ria.ru/images/156074/39/1560743949_0:0:2523:1419_1036x0_80_0_0_4768b616db55ba14b6d1065d9181e287.jpg
РИА Новости

Кристина Асмус попала в больницу на скорой помощи

00:11 30.12.2019 (обновлено: 00:13 30.12.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Кристина Асмус
Актриса Кристина Асмус
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актриса Кристина Асмус. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Актриса Кристина Асмус сообщила в своем инстаграме, что ее госпитализировали с острой бактериальной инфекцией.
По словам артистки, в больнице она находится уже неделю. По ее мнению, к такой ситуации привели выступления с высокой температурой, после которых ей дважды вызывали скорую помощь и "в итоге забрали".
"Круглосуточно под капельницами с несбиваемой температурой и в ужасающем состоянии", — написала Асмус.
Она пошутила, что ее организм сам "решил устроить себе отпуск". Асмус добавила, что врачи обещают выписать ее уже в понедельник.
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