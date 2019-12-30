Ксения Фатуева: авиация – это не работа, а образ жизни

Работать бортпроводницей на авиалайнере компании Аэрофлот – мечта многих. Но попасть туда не так просто. О том, какими качествами и навыками необходимо обладать на службе "в небе", о "секретных ингредиентах" одной из самых романтических профессий, способной исполнять мечты, РИА Новости рассказала бортпроводник Аэрофлота Ксения Фатуева.

- Ксения, как вы пришли в профессию? Поделитесь вашей историей…

С детства я очень люблю путешествовать, мне всегда нравилось открывать для себя красивые места в мире. При мысли о том, что скоро отправляться в дорогу и пора собирать чемодан, у меня захватывало дух. Так что профессия бортпроводника - это не случайность, а закономерное событие, которое произошло в моей жизни три года назад.

- А почему бортпроводник, а не стюардесса? Второе название нам, пассажирам, более привычное…

Бортпроводник - это официальное название нашей профессии в авиации. Стюарды и стюардессы тоже существуют, но чаще на круизных лайнерах, насколько мне известно. Конечно, те, кто не знаком с этими нюансами, называют меня стюардессой. А сама я с гордостью говорю: "Я бортпроводница Аэрофлота".

© Фото : из личного архива Ксении Фатуевой Бортпроводник компании "Аэрофлот" Ксения Фатуева © Фото : из личного архива Ксении Фатуевой Бортпроводник компании "Аэрофлот" Ксения Фатуева

- Вы хотели работать именно в Аэрофлоте? Целенаправленно к этому шли?

Отправляясь покорять отборочную комиссию Аэрофлота, я уже имела диплом о высшем образовании в экономическом вузе моего родного Владивостока. Но к моменту окончания университета я отчётливо понимала, что мне интересны не цифры и бумаги, а люди. И в этой сфере я увидела потенциал развития для себя и возможности применить имеющиеся навыки. До Аэрофлота я получила довольно приличный опыт работы в сфере ресторанного сервиса, неплохо разбиралась не только в сортах вин и видах приборов, но и, как мне казалось, в успешной коммуникации с людьми. Поэтому однажды паззл сложился: я поняла, чем хочу заниматься, а главное, где – я себя отчетливо представляла почему-то только в парадно-мандариновой форме Аэрофлота. На собеседование я отправилась с четким осознанием того, что Аэрофлот именно то, что мне нужно. В итоге ни я, ни отборочная комиссия, думаю, не прогадали.

- И какой опыт вы приобрели, работая в крупнейшей авиакомпании страны?

Аэрофлот – это школа жизни, где в любых обстоятельствах извлекаешь бесценный опыт, а спустя некоторое время уверенно можешь сказать, что авиация – это даже не работа, а образ жизни. Я действительно нахожу в работе то, что меня привлекало изначально – новые города и страны, множество интересных мне людей, как среди коллег, так и среди пассажиров, широкие возможности для реализации талантов и карьерного роста. Поэтому спустя три года работы здесь, что немало для авиации, уверенно говорю: "Полёт нормальный".

- Какие еще у вас есть преимущества как у сотрудницы Аэрофлота?

Один из самых привлекательных аспектов работы в нашей авиакомпании – возможность доступных перелетов по всему миру для себя и своей семьи. Мы можем передвигаться по миру без существенных затрат и ограничений в количестве поездок. Например, можно запросто отправиться с подругами на выходные в Европу, а у меня бывало, что за отпуск я посещала три страны, причем на разных континентах.

- Один из плюсов вашей работы – нестандартный длинный отпуск. Какими авиакомпаниями летаете сами - кроме Аэрофлота?

Да, действительно, мы те самые счастливчики, что отдыхают 70 дней в году!

Конечно, я летаю не только Аэрофлотом, иногда выбираю рейсы компаний-партнеров по альянсу Sky Team. Мне всегда интересно посмотреть на технологию работы, какие-то свои "фишки" в других авиакомпаниях, на форму стюардесс, компоновку самолета. Хотя Аэрофлот ни в чем никому не уступает. Кстати, мы ждем очередную "сенсацию" Аэрофлота – новые самолёты А350, которые совсем скоро поступят к нам в парк. Бортпроводники, в том числе и я, уже активно проходят обучение, и не скрою – это будет действительно знаменательное событие! Такого комфортного и уютного самолета, именно для пассажира, ещё не бывало. По крайней мере, в авиакомпаниях России.

© Фото : из личного архива Ксении Фатуевой Бортпроводник компании "Аэрофлот" Ксения Фатуева © Фото : из личного архива Ксении Фатуевой Бортпроводник компании "Аэрофлот" Ксения Фатуева

- Профессия у вас романтическая, но связана с риском. По каким критериям отбирают бортпроводников, и какими качествами должны обладать ваши коллеги?

Кандидат в бортпроводники должен быть готов к любой ситуации, поэтому назову обязательные качества представителя моей профессии: выдержка, самоконтроль, стрессоустойчивость и умение сохранять холодный рассудок. В полете нужно уметь быстро принимать решения, всегда быть уверенным в своих действиях. Конечно, понадобится еще сила воли, ведь мы летаем и очень ранними, и поздними рейсами. Но если к своему делу есть искренняя любовь, то все получится. Мы очень много и регулярно учимся, начиная с ежедневных информационных рассылок, онлайн-обучения и заканчивая ежегодным повышением квалификации и экзаменом по английскому языку.

- А бывает, что нет настроения опять собираться в дорогу? Или улыбаться нет настроения… Справляетесь?

За все время, что я в профессии, у меня ни разу не было чувства, что мне не хочется на работу. Я поделюсь секретным "ингредиентом" рецепта любви к своему делу. Каждый день через нас проходят сотни людей, и это мощнейший ресурс, но только если знать, как его использовать. Мой ответ: любовь к людям, без нее в нашем деле – никуда. Если вы любите людей, то сможете "парить" бесконечно, если же нет, то не будет отдачи от работы, будет казаться, что отдаешь больше, чем получаешь, и тогда нарушится энергообмен. Поэтому одна из главных наград в нашем деле – искренняя благодарность людей на словах или просто во взгляде. И тогда внутри разливается это приятное чувство - ты все сделала правильно.

© Фото : из личного архива Ксении Фатуевой Бортпроводник компании "Аэрофлот" Ксения Фатуева © Фото : из личного архива Ксении Фатуевой Бортпроводник компании "Аэрофлот" Ксения Фатуева

- Впереди Новый год - ожидание волшебства и романтики. И аэропорт – это особое место, символ встреч, расставаний и надежд… А в чем вы, помимо возможности много путешествовать, видите романтику вашей профессии?