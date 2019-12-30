Праздничный стол. Какие салаты на Новый год готовят в разных странах

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости, Олеся Печенкина. На Новый год, кажется, во всех странах, традиционно готовят салаты. Опытные хозяйки знают много рецептов, но все равно стараются удивлять чем-то необычным. Как превратить селедку под шубой в финский салат "Росоли", сделать шопский салат напоминающим флаг Болгарии и что такое оливье по-аргентински — в материале РИА Новости.

"Нисуаз", Франция

По одной из версий, рецепт этого салата придумали английские моряки еще в XVI веке. По другой — его автором была королева Екатерина Медичи. А третья утверждает, что настоящий "Нисуаз" впервые приготовил знаменитый хореограф Джордж Баланчин. Возможно, поэтому шеф-повара по-разному относятся к рецептуре. Кто-то непременно добавит картофель и фасоль, а кто-то — артишоки и редис. Главное, чтобы в салате были тунец и анчоусы.

"Росоли", Финляндия

В Финляндии готовят что-то вроде нашей селедки под шубой — рождественский салат "Росоли". Считается, что название произошло от русского слова "рассол", так как в рецепте есть соленья: маринованные огурцы и сельдь. В отличие от "шубы", ингредиенты не выкладывают слоями, а режут кубиками, заправляют майонезом и перемешивают.

Кобб-салат, США

Стоит появиться хорошему рецепту, сразу же у него найдется несколько авторов. Так и с этим салатом. Согласно одной версии, его придумал ресторатор Роберт Говард Кобб, когда проголодался и на скорую руку сообразил блюдо из того, что нашел в холодильнике. Но есть мнение, что этот рецепт создали в Калифорнии и назвали в честь местной горы Кобб. Состоит салат из помидоров, курицы, бекона, авокадо, яиц, сыра и листьев айсберга.

Важно не перемешивать ингредиенты, а выкладывать по схеме. Слева направо одноэтажными слоями: бекон, яйца, помидоры, курица, сыр и авокадо.

Шопский салат, Болгария

CC0 / Anestiev / Шопский салат, Болгария CC0 / Anestiev / Шопский салат, Болгария

Этот салат популярен не только в Болгарии, но и в Албании, Сербии, Чехии. По классическому рецепту в него кладут помидоры, огурцы, лук, сладкий красный перец, шопский сыр (или брынзу), зелень и оливки. Заправляют растительным маслом с добавлением уксуса. Можно выложить ингредиенты в виде флага Болгарии: сверху — горизонтальная полоска брынзы, затем — зеленая из огурцов и оливок, а внизу — красная из помидоров и перца.

"Поке", Гавайи

Это гавайское блюдо очень популярно среди россиян, придерживающихся здорового образа жизни (ЗОЖ). По-гавайски poke означает "резать на куски". Считается, что рецепт придумали рыбаки в 70-х годах прошлого века, когда добавляли приправу в свой улов и получали таким образом холодную закуску.

Для приготовления потребуются рис или киноа, сырой тунец, лук, водоросли, авокадо, салат чука, листья нори и соус терияки. "Поке" хорош тем, что нет никаких ограничений. Важнее сама подача. Рыбу и авокадо нарезают крупными кубиками, ингредиенты не перемешивают, а выкладывают на тарелку отдельно друг от друга.

"Табуле", Сирия

Если хочется добавить праздничному столу восточного колорита, приготовьте "Табуле". Рецепт из Сирии, там это блюдо подают на листьях салата. Ингредиенты — булгур, петрушка без веточек, помидоры, зеленый лук и специи. Крупу можно заменить на кус-кус или киноа. Заправка — лимонный сок с добавлением корицы, мускатного ореха и кориандра.

Кстати, в 2006 году в палестинской Рамалле приготовили самую большую чашу "Табуле" в мире — весом более полутора тонн.

Ensalada rusa, Аргентина

Вариант нашего оливье. В Аргентине этот салат называется не в честь французского повара, а просто "русским". Хотя отличия все же есть. Так, в аргентинскую версию не добавляется мясо. Вместо него кладут яблоки и сельдерей, придающие салату свежий и приятный вкус. Да и калорий в Ensalada rusa меньше.

Krautsalat, Германия

Знаменитый немецкий салат подают как теплым, так и холодным. Известен с XVII века. Главные ингредиенты: свежая капуста, обжаренный бекон, черный перец и тмин. В Германии хозяйки заправляют Krautsalat подсолнечным маслом с уксусом. Годится как гарнир к запеченной свиной грудинке, языкам, копченому мясу или колбаскам.

"Копенгаген", Дания

Это настоящая находка для хозяек — приготовление не займет много времени, и можно не отвлекаться от просмотра "Иронии судьбы".