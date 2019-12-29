В ЛНР заявили, что стороны выполнили условия обмена пленными

"Состоялся обмен, украинская сторона привезла всех лиц в соответствии со списком. Со своей стороны мы отдали 25 человек, которых запрашивала, а мы подтвердили, украинская сторона. В принципе, можно сказать, что обмен выполнен в полном объеме, в соответствии со списками "всех установленных" на "всех установленных", - рассказала Кобцева.