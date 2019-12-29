В ЛНР заявили, что стороны выполнили условия обмена пленными

ЛУГАНСК, 29 дек - РИА Новости. Условия обмена пленными, прошедшего 29 декабря между Киевом и самопровозглашенной Луганской народной республикой, были выполнены, сообщила журналистам представитель республики в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.
В Донбассе 29 декабря прошел первый за два года обмен пленными. Киев передал в Донбасс 124 человека, а 76 были возвращены на подконтрольную Украине территорию. Киевская сторона передала ЛНР 63 человека.
"Состоялся обмен, украинская сторона привезла всех лиц в соответствии со списком. Со своей стороны мы отдали 25 человек, которых запрашивала, а мы подтвердили, украинская сторона. В принципе, можно сказать, что обмен выполнен в полном объеме, в соответствии со списками "всех установленных" на "всех установленных", - рассказала Кобцева.
Также Кобцева отметила, что с девяти человек, которые были в списке на обмен, но отказались возвращаться в ЛНР, снята уголовная ответственность. Представитель ЛНР выразила надежду, что свободе отказавшимся от обмена людям ничего не угрожает.