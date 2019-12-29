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Союзное государство
2019-12-29T23:01+0300
https://ria.ru/20191229/1562999868.html
В Минске назвали разговоры о возможном отказе от нацвалюты глупостью
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РИА Новости

В Минске назвали разговоры о возможном отказе от нацвалюты глупостью

23:01 29.12.2019
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБелорусские рубли
Белорусские рубли
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 29 дек – РИА Новости. Предположения о возможном отказе Белоруссии от своей национальной валюты в рамках программы углубленной интеграции с Россией являются "абсолютной глупостью", заявил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
"Ярким явлением (для белорусской экономики в 2019 году – ред.) стал выход нашего Банка развития, по сути, финансового института правительства, на рынок еврооблигаций – пятилетние бумаги на 500 миллионов долларов, в принципе, под комфортные низкие ставки на уровне суверенных заимствований. Это большое достижение и для Банка развития, и для нашей финансовой системы. Плюс дебют, по сути, белорусского рубля на этом рынке еврооблигаций – 210 миллионов. Это, кстати, к разговору о доверии к национальной валюте и абсолютно пустым измышлениям в рамках программы интеграции (с РФ - ред.) о том, что мы откажемся от белорусского рубля и перейдем на некую другую валюту. Это абсолютная глупость", - заявил Крутой в интервью телеканалу "Беларусь 1", которое было показано в воскресенье.
По словам первого замглавы правительства республики, переговоры на эту тему с российской стороной не ведутся.
В мае 2019 года Банк развития Белоруссии сообщил о размещении выпуска еврооблигаций на 210 миллионов белорусских рублей (около 100 миллионов долларов) сроком обращения три года с купонной ставкой 12% годовых. Размещение прошло на Ирландской фондовой бирже (Euronext Dublin). Это стало первым выпуском еврооблигаций, номинированных в национальной валюте Белоруссии. До этого, в конце апреля, Банк развития разместил дебютные еврооблигации объемом 500 миллионов долларов с доходностью в размере 6,75% годовых.
Министр экономического развития России Максим Орешкин
26 декабря, 11:48
Орешкин рассказал об обсуждении вопросов интеграции с Белоруссией
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, к его 20-летию предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывается 31 проект отраслевых "дорожных карт". Сейчас, как заявил 20 декабря по итогам переговоров президентов двух стран министр экономического развития РФ Максим Орешкин, финальные договоренности в части интеграции блокируют три группы вопросов - в сфере нефти, газа и налогов.
Договор о создании Союзного государства, в частности, предусматривает поэтапное введение единой денежной единицы (валюты) с одновременным созданием единого эмиссионного центра. Однако о разработке такой "дорожной карты" пока не сообщалось. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что поддерживает введение в Союзном государстве единой валюты, но это должен быть и не белорусский, и не российский рубль. Представители российских властей говорили о возможности единой валюты в будущем, на определенном этапе интеграции двух стран.
Минск
Вчера, 22:15Союзное государство
В Минске рассказали о ходе переговоров с Москвой по интеграции
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Союзное государствоМаксим ОрешкинАлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссияВ мире
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