Трамп назвал нападение у дома раввина в Нью-Йорке "ужасающей атакой"

ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал нападение у дома раввина в Нью-Йорке ужасающей антисемитской атакой.
"Мы должны все вместе бороться, противостоять и искоренять дьявольский бич антисемитизма", - написал президент у себя в Twitter.
Трамп заявил, что это является "ужасающей антисемитской атакой".
Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо назвал нападение с ножом у дома раввина "актом терроризма".
Президент Израиля Реувен Ривлин заявил, что шокирован атакой и отметил, что нужно действовать сообща для противостояния антисемитизму. В 2019 году Ханука, которую отмечают с 25-го дня месяца кислев по второй день месяца тевет по еврейскому календарю, выпадает на 22-30 декабря.
12 декабря, 02:41Трамп подписал указ о борьбе с антисемитизмом