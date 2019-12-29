Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-29T22:38+0300
https://ria.ru/20191229/1562999769.html
Трамп назвал нападение у дома раввина в Нью-Йорке "ужасающей атакой"
https://cdn24.img.ria.ru/images/155907/83/1559078335_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_ff4f726903ae58c19315b653a1ff1c54.jpg
РИА Новости

Трамп назвал нападение у дома раввина в Нью-Йорке "ужасающей атакой"

22:37 29.12.2019 (обновлено: 22:38 29.12.2019)
938
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал нападение у дома раввина в Нью-Йорке ужасающей антисемитской атакой.
Ранее стало известно о нападении у дома хасидского раввина в пригороде Нью-Йорка Монси. Нападение произошло во время празднования Хануки. Неизвестный с ножом ворвался в дом раввина и атаковал собравшихся гостей, после чего сбежал. Пострадали пять человек. Полиция задержала подозреваемого.
"Мы должны все вместе бороться, противостоять и искоренять дьявольский бич антисемитизма", - написал президент у себя в Twitter.
Трамп заявил, что это является "ужасающей антисемитской атакой".
Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо назвал нападение с ножом у дома раввина "актом терроризма".
Президент Израиля Реувен Ривлин заявил, что шокирован атакой и отметил, что нужно действовать сообща для противостояния антисемитизму. В 2019 году Ханука, которую отмечают с 25-го дня месяца кислев по второй день месяца тевет по еврейскому календарю, выпадает на 22-30 декабря.
Президент США Дональд Трамп
12 декабря, 02:41
Трамп подписал указ о борьбе с антисемитизмом
2442416
Обсудить 4
ХанукаДональд ТрампНью-Йорк (город)В мире
Рекомендуем
Пленные, возвращенные украинской стороной на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Киев передал ЛНР лидера одной из украинских политических партий
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Зеленский объяснил выдачу экс-бойцов "Беркута" при обмене в Донбассе
Вице-президент, начальник управления развития малого бизнеса ОАО Сбербанк России Андрей Шаров
Источник сообщил об уходе вице-президента Сбербанка в отставку
Автомобиль скорой помощи в США
В США самолет упал на жилой дом
Минск
В Минске рассказали о ходе переговоров с Москвой по интеграции
Балканский саммит в Софии
Премьер Польши назвал пакт Молотова-Риббентропа "военным союзом"
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский пообещал завершить расследование "дел Евромайдана"
Граница Сирии и северного Ирака
СМИ: десятки иракских ополченцев погибли при атаке у границы с Сирией
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
В ЛНР заявили, что стороны выполнили условия обмена пленными
Полицейская машина в Индианаполисе, США
В Техасе два человека погибли при стрельбе в церкви
Представители ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области, где должна произойти процедура обмена военнопленными
Зеленский встретил освобожденных в Донбассе украинцев
Владимир Путин
Bloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти
Алена Водонаева
Водонаева ответила на критику Охлобыстина из-за слов "не рожать рабов"
Белорусские рубли
В Минске назвали разговоры о возможном отказе от нацвалюты глупостью
Пентагон в Вашингтоне
США нанесли удары по пяти объектам "Хезболлы" в Ираке и Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Главы Египта и Франции договорились о совместной работе по Ливии
02:54В Приморье упавшая с высоты акробатка находится в тяжелом состоянии
02:21Ким Чен Ын призвал к "наступательным" мерам для безопасности КНДР
02:13Создание "Долины Менделеева" на базе РХТУ начнется в 2020 году
01:48В Черногории во время протестов ранены четверо полицейских
01:44"Еле стоит": музыкальный критик резко высказался о концертах Пугачевой
01:40Иракское ополчение заявило о росте числа погибших при атаке США
01:37Индия намерена построить 24 подлодки, включая шесть атомных
01:20Партия Моралеса выберет кандидата на президентские выборы 19 января
01:16ФБР не комментирует переданные России данные о планируемых терактах
01:13Киселев принял участие во флэшмобе в поддержку Sputnik Эстония
01:11В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
01:02СМИ: причиной крушения самолета EgyptAir стала утечка кислорода
00:45СМИ: Эспер и Помпео убеждали Трампа не замораживать помощь Украине
00:42Пушков напомнил, что Польша "набивалась в союзники к Гитлеру"
00:37Власти Ирака заявили, что удары США нарушают суверенитет страны
00:34Иракское ополчение заявило о гибели 19 человек при ударах США
00:26Суд заново приступит к делу экс-главбуха "Седьмой студии" Масляевой
00:18Исследование выявило, где в России пьют больше шампанского в Новый год
00:11Кристина Асмус попала в больницу на скорой помощи
Лента новостейМолния