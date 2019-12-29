Трамп назвал нападение у дома раввина в Нью-Йорке "ужасающей атакой"

Президент Израиля Реувен Ривлин заявил, что шокирован атакой и отметил, что нужно действовать сообща для противостояния антисемитизму. В 2019 году Ханука, которую отмечают с 25-го дня месяца кислев по второй день месяца тевет по еврейскому календарю, выпадает на 22-30 декабря.