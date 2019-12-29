ФСБ задержала двух россиян, готовивших теракты в Петербурге

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. ФСБ в пятницу задержала двух россиян, которые готовили теракты в Санкт-Петербурга во время новогодних массовых мероприятий.
Информацию о террористах предоставили спецслужбы США.
У задержанных изъяли улики, подтверждающие их вину. СК возбудил против обвиняемых уголовное дело по трем статьям: "Приготовление к совершению преступления", "Терроризм" и "Участие в деятельности террористической организации".
Ранее Владимир Путин позвонил президенту США Дональду Трампу и поблагодарил его за переданную информацию о готовящихся преступлениях.
В России с начала года предотвратили 33 теракта. Об этом глава государства заявил 19 декабря – в день работника органов безопасности. Путин подчеркнул, что за каждым предотвращенным терактом стоят спасенные человеческие жизни. Президент также отметил, что благодаря четкой работе спецслужб в России прошли без происшествий масштабные международные мероприятия.
13 декабря, 15:37ФСБ опубликовала видео задержания боевиков в Москве