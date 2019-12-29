ФСБ задержала двух россиян, готовивших теракты в Петербурге

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. ФСБ в пятницу задержала двух россиян, которые готовили теракты в Санкт-Петербурга во время новогодних массовых мероприятий.

Информацию о террористах предоставили спецслужбы США.

У задержанных изъяли улики, подтверждающие их вину. СК возбудил против обвиняемых уголовное дело по трем статьям: "Приготовление к совершению преступления", "Терроризм" и "Участие в деятельности террористической организации".

Ранее Владимир Путин позвонил президенту США Дональду Трампу и поблагодарил его за переданную информацию о готовящихся преступлениях.