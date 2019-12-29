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ФСБ задержала двух россиян, готовивших теракты в Петербурге
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РИА Новости

ФСБ задержала двух россиян, готовивших теракты в Петербурге

22:12 29.12.2019 (обновлено: 02:44 30.12.2019)
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© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ РФ
Сотрудники ФСБ РФ
© ЦОС ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. ФСБ в пятницу задержала двух россиян, которые готовили теракты в Санкт-Петербурга во время новогодних массовых мероприятий.
Информацию о террористах предоставили спецслужбы США.
У задержанных изъяли улики, подтверждающие их вину. СК возбудил против обвиняемых уголовное дело по трем статьям: "Приготовление к совершению преступления", "Терроризм" и "Участие в деятельности террористической организации".
Ранее Владимир Путин позвонил президенту США Дональду Трампу и поблагодарил его за переданную информацию о готовящихся преступлениях.
В России с начала года предотвратили 33 теракта. Об этом глава государства заявил 19 декабря – в день работника органов безопасности. Путин подчеркнул, что за каждым предотвращенным терактом стоят спасенные человеческие жизни. Президент также отметил, что благодаря четкой работе спецслужб в России прошли без происшествий масштабные международные мероприятия.
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Дональд ТрампСледственный комитет РФФСБ РФВладимир ПутинСШАБезопасность
Популярные комментарии
Это было так наверное.Дональт Трамп послал в Питер пару петард и предупредил об этом Путина.Но бедные Петербуржцы не знали что петарды нельзя хранить дома.Мы вам не верим.Что бы Русские против Русских.
29 декабря, 22:34
ahasim
19200352
А кто контролирует ФСБ, кто проверяет детали, расходы, реально ли готовился теракт? Ответ ФСБ контролирует ФСБ, то есть само себя. Вы хотите чтобы я доверял этой конструкции? Ха ха ха.
29 декабря, 22:59
Михаил Иванов
26310136
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