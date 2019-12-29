Источник сообщил об уходе вице-президента Сбербанка в отставку

"Уход Андрея - его личный выбор, он больше шести лет проработал в банке, хочет заняться другим проектом в малом бизнесе. У Андрея также есть предложение, связанное с проектами в госструктурах, но какой он примет в итоге выбор, он сам расскажет позднее", - рассказал он.