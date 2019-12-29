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2019-12-29T22:03+0300
https://ria.ru/20191229/1562999531.html
Источник сообщил об уходе вице-президента Сбербанка в отставку
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РИА Новости

Источник сообщил об уходе вице-президента Сбербанка в отставку

22:02 29.12.2019 (обновлено: 22:03 29.12.2019)
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© Фото : Сбербанк РоссииВице-президент, начальник управления развития малого бизнеса ОАО "Сбербанк России" Андрей Шаров
Вице-президент, начальник управления развития малого бизнеса ОАО Сбербанк России Андрей Шаров
© Фото : Сбербанк России
Вице-президент, начальник управления развития малого бизнеса ОАО "Сбербанк России" Андрей Шаров. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Вице-президент Сбербанка, руководитель дирекции GR Андрей Шаров покинет свой пост в банке в конце 2019 года, сообщил РИА Новости источник на банковском рынке.
"Андрей Шаров оставит свой пост в Сбербанке в конце года", - сказал собеседник агентства.
Источник в менеджменте Сбербанка подтвердил информацию, отметив, что данное решение является личным выбором самого Шарова.
"Уход Андрея - его личный выбор, он больше шести лет проработал в банке, хочет заняться другим проектом в малом бизнесе. У Андрея также есть предложение, связанное с проектами в госструктурах, но какой он примет в итоге выбор, он сам расскажет позднее", - рассказал он.
Шаров в 2014 году пришел в Сбербанк на должность вице-президента по малому бизнесу, в 2017 году был назначен руководителем дирекции GR (government relations - взаимодействие с органами государственной власти) Сбербанка.
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Андрей Шаров (Вице-президент по малому бизнесу Сбербанка)Сбербанк РоссииРоссияЭкономика
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