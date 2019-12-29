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В Техасе два человека погибли при стрельбе в церкви
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РИА Новости

В Техасе два человека погибли при стрельбе в церкви

21:25 29.12.2019 (обновлено: 21:43 29.12.2019)
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© AP Photo / AJ MastПолицейская машина в Индианаполисе, США
Полицейская машина в Индианаполисе, США
© AP Photo / AJ Mast
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Два человека погибли, один получил ранения в результате стрельбы в церкви в городе Уайт Сеттлмент в штате Техас, пишет местная газета Dallas Morning News со ссылкой на представителя медицинской компании MedStar Макары Трасти (Macara Trusty).
По ее словам, один человек погиб на месте стрельбы, другой скончался по дороге в больницу. Третий пострадавший был доставлен в медучреждение в тяжелом состоянии.
Как сообщает телеканал FOX 10 Phoenix, одним из погибших был сам стрелок.
Полиция на месте преступления
4 августа, 12:03
Случаи гибели людей при стрельбе в общественных местах в США в 2019 году
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