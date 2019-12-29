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2019-12-29T21:12+0300
https://ria.ru/20191229/1562999085.html
Козак рассказал об ответе на санкции США против "Северного потока-2"
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РИА Новости

Козак рассказал об ответе на санкции США против "Северного потока-2"

21:12 29.12.2019
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© REUTERS / Stine Jacobsen/File PhotoГлубоководное судно-трубоукладчик Allseas Solitaire прокладывает трубы для газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море
Глубоководное судно-трубоукладчик Allseas Solitaire прокладывает трубы для газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море
© REUTERS / Stine Jacobsen/File Photo
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Козак пообещал, что ответ России на санкции против газопровода "Северный поток-2" будет взвешенным и адекватным.
По его словам, правительство занимается проработкой этих мер. Вместе с тем он отметил, что трубопровод достроят невзирая ни на какие санкции США.
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Ранее министр энергетики Александр Новак заявил, что достроить газопровод может трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский", который сейчас находится на Дальнем Востоке.
На прошлой неделе вступили в силу санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Вашингтон потребовал от компаний, ведущих прокладку труб, немедленно прекратить строительство. Allseas уже приостановила работу.
В правительстве Германии заявили, что "отвергают подобные экстерриториальные санкции", направленные "против немецких и европейских компаний".
Моя хата – в Альпах. Трубоукладчик Северного потока-2 смотал удочки
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Моя хата – в Альпах. Трубоукладчик "Северного потока-2" смотал удочкиШвейцарцев не стоит судить строго. На философии "если что, то моя хата в Альпах" их нейтралитет держится. Они потому такие богатые, что такие умные. Так что не удивили. Где тонко, там и рвется. А тут одни кантоны.

"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Он пройдет также через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании. Ввести газопровод в эксплуатацию планируется в 2020 году.
Против "Северного потока — 2" выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, Польша, Латвия и Литва, считающие проект политическим. Строительство также критикуют США, активно продвигающие в Европе свой сжиженный природный газ.
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"Осадочек-то останется": Матвиенко о завершении "Северного потока-2"
В поддержку газопровода выступают прежде всего Германия и Австрия, подчеркивающие, что проект укрепит европейскую энергобезопасность, и отмечающие надежность России как поставщика.
В Москве неоднократно заявляли, что "Северный поток — 2" — абсолютно коммерческий и конкурентный проект. Как отмечал Владимир Путин, сооружение газопровода не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину.
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Северный поток — 2Александр НовакВладимир ПутинДмитрий КозакГерманияЭкономика
Популярные комментарии
Убытки Газпром внесет в тариф, и мы все дружно оплатим его провал. Кто если не мы. Газпром ведь , национальное достояние - нам его и вытаскивать.... Не Миллеру же ...))
29 декабря, 22:17
Василий Алибабаевич
7202110
"Трубопровод достроят невзирая на санкции США": дай Бог, г-н Козак. А вот насчёт "взвешенного ответа": будете только взвешивать? Или ещё отпускать, по мелочи....ну, там, порциями по $2,9 млрд?
29 декабря, 22:23
АИАлександр Иванов
1041005
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