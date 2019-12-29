Козак рассказал об ответе на санкции США против "Северного потока-2"

Моя хата – в Альпах. Трубоукладчик "Северного потока-2" смотал удочки Швейцарцев не стоит судить строго. На философии "если что, то моя хата в Альпах" их нейтралитет держится. Они потому такие богатые, что такие умные. Так что не удивили. Где тонко, там и рвется. А тут одни кантоны.