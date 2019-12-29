Козак рассказал об ответе на санкции США против "Северного потока-2"

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Козак пообещал, что ответ России на санкции против газопровода "Северный поток-2" будет взвешенным и адекватным.
По его словам, правительство занимается проработкой этих мер. Вместе с тем он отметил, что трубопровод достроят невзирая ни на какие санкции США.
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Ранее министр энергетики Александр Новак заявил, что достроить газопровод может трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский", который сейчас находится на Дальнем Востоке.
На прошлой неделе вступили в силу санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Вашингтон потребовал от компаний, ведущих прокладку труб, немедленно прекратить строительство. Allseas уже приостановила работу.
В правительстве Германии заявили, что "отвергают подобные экстерриториальные санкции", направленные "против немецких и европейских компаний".
23 декабря, 17:25АкцентыМоя хата – в Альпах. Трубоукладчик "Северного потока-2" смотал удочкиШвейцарцев не стоит судить строго. На философии "если что, то моя хата в Альпах" их нейтралитет держится. Они потому такие богатые, что такие умные. Так что не удивили. Где тонко, там и рвется. А тут одни кантоны.
"Северный поток — 2"
"Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Он пройдет также через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании. Ввести газопровод в эксплуатацию планируется в 2020 году.
Против "Северного потока — 2" выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, Польша, Латвия и Литва, считающие проект политическим. Строительство также критикуют США, активно продвигающие в Европе свой сжиженный природный газ.
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В поддержку газопровода выступают прежде всего Германия и Австрия, подчеркивающие, что проект укрепит европейскую энергобезопасность, и отмечающие надежность России как поставщика.
В Москве неоднократно заявляли, что "Северный поток — 2" — абсолютно коммерческий и конкурентный проект. Как отмечал Владимир Путин, сооружение газопровода не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину.