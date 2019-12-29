СМИ: десятки иракских ополченцев погибли при атаке у границы с Сирией

Визит Помпео прошел спустя сутки после обстрела другой американской военной базы, расположенной в соседней провинции Киркук.

Центральное командование США в пятницу объявило о том, что военная база недалеко от иракского города Киркук подверглась ракетному обстрелу, один американский подрядчик погиб, несколько военнослужащих пострадали.