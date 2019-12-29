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2019-12-29T20:38+0300
https://ria.ru/20191229/1562998561.html
СМИ: десятки иракских ополченцев погибли при атаке у границы с Сирией
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РИА Новости

СМИ: десятки иракских ополченцев погибли при атаке у границы с Сирией

20:37 29.12.2019 (обновлено: 20:38 29.12.2019)
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© AP Photo / Seivan SelimГраница Сирии и северного Ирака
Граница Сирии и северного Ирака
© AP Photo / Seivan Selim
Граница Сирии и северного Ирака. Архивное фото
КАИР, 29 дек - РИА Новости. Десятки бойцов шиитского народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби" погибли, еще десятки получили ранения при обстреле беспилотными летательными аппаратами баз военного формирования, об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия".
По данным СМИ, беспилотники атаковали базы иракской группировки "Хезболла", входящей в "аль-Хашд аш-Шааби".
Согласно заявлению шиитского народного ополчения, БПЛА принадлежат армии США.
Днем ранее СМИ сообщали о том, что госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Ирак с необъявленным визитом. По их данным, глава государственного департамента США побывал на американской военной базе Айн-аль-Асад, расположенной в провинции Анбар.
Визит Помпео прошел спустя сутки после обстрела другой американской военной базы, расположенной в соседней провинции Киркук.
Центральное командование США в пятницу объявило о том, что военная база недалеко от иракского города Киркук подверглась ракетному обстрелу, один американский подрядчик погиб, несколько военнослужащих пострадали.
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Майк ПомпеоАль-Хашд аш-ШаабиИракСирияХезболлаВ мире
Популярные комментарии
Пока они там главные защитники и находятся по приглашению правительства этой страны.
29 декабря, 21:13
Dart Adraas
1601014
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