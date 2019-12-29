Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-29T21:37+0300
https://ria.ru/20191229/1562998542.html
США нанесли удары по пяти объектам "Хезболлы" в Ираке и Сирии
https://cdn21.img.ria.ru/images/151407/19/1514071982_0:220:2982:1897_1036x0_80_0_0_67883a90dfab284ceb8879882528b73d.jpg
РИА Новости

США нанесли удары по пяти объектам "Хезболлы" в Ираке и Сирии

20:35 29.12.2019 (обновлено: 21:37 29.12.2019)
15803
© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкПентагон в Вашингтоне
Пентагон в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
Пентагон в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 дек — РИА Новости. США нанесли удары по пяти объектам "Хезболлы" в Ираке и Сирии, заявил помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман.
"В ответ на повторяющиеся атаки "Катаиб Хезболлы" (KH) по иракским базам <...> военные США нанесли точечные оборонительные удары по пяти объектам KH в Ираке и Сирии", — отметил он.
В Пентагоне уточнили, что удары нацелены на то, чтобы понизить возможности группировки проводить "атаки в будущем" против сил коалиции.

"Пять целей включают в себя три объекта KH в Ираке и два в Сирии. Этими объектами являются склады оружия и места командования и управления, которые KH использует для планирования и проведения атак на силы коалиции", — пояснил Хоффман.

США обвинили Иран в поставках вооружений группировке "Катаиб Хезболла".
Посол РФ в Ливане Александр Засыпкин
26 декабря, 19:31
Посол России в Ливане прокомментировал санкции США против "Хезболлах"
237248834178
Обсудить 16
ХезболлаМинистерство обороны СШАИракСирияСШАВ мире
Популярные комментарии
Молодцы , добивают террористов.
29 декабря, 21:16
Василий Алибабаевич
82500437
Лавров уже победил террористов. Это что-то другое.
29 декабря, 21:24
Артур Кукин
372300217
Рекомендуем
Граница Сирии и северного Ирака
СМИ: десятки иракских ополченцев погибли при атаке у границы с Сирией
Освобожденный от боевиков город Джарджаназ в сирийской провинции Идлиб
Террористы атаковали позиции сирийской армии в Идлибе
Сотрудники ФСБ РФ
ФСБ задержала россиян, готовивших теракты в Петербурге
Владимир Путин
Bloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти
Полицейский автомобиль
СМИ сообщили подробности смерти прикованной к кровати девушки в Москве
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в России
Вид с борта вертолета на горы в Чукотском автономном округе
Минобороны заявило об усилении военной активности США у Чукотки
Алена Водонаева
Водонаева ответила на критику Охлобыстина из-за слов "не рожать рабов"
Строительство трубопровода Северный поток — 2
Козак рассказал об ответе на санкции США по "Северному потоку — 2"
Балканский саммит в Софии
Премьер Польши назвал пакт Молотова-Риббентропа "военным союзом"
Испытания зенитно-ракетного комплекса Гибка-С
Воздушный чистильщик: что может новый зенитный комплекс "Гибка-С"
Минск
В Минске рассказали о ходе переговоров с Москвой по интеграции
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
В Донбассе завершили обмен пленными с Киевом
МИД Польши
В России ответили на претензии Польши из-за слов Путина
Капсулы витаминов
Врач рассказала об опасности приема витамина D
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Главы Египта и Франции договорились о совместной работе по Ливии
02:54В Приморье упавшая с высоты акробатка находится в тяжелом состоянии
02:21Ким Чен Ын призвал к "наступательным" мерам для безопасности КНДР
02:13Создание "Долины Менделеева" на базе РХТУ начнется в 2020 году
01:48В Черногории во время протестов ранены четверо полицейских
01:44"Еле стоит": музыкальный критик резко высказался о концертах Пугачевой
01:40Иракское ополчение заявило о росте числа погибших при атаке США
01:37Индия намерена построить 24 подлодки, включая шесть атомных
01:20Партия Моралеса выберет кандидата на президентские выборы 19 января
01:16ФБР не комментирует переданные России данные о планируемых терактах
01:13Киселев принял участие во флэшмобе в поддержку Sputnik Эстония
01:11В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
01:02СМИ: причиной крушения самолета EgyptAir стала утечка кислорода
00:45СМИ: Эспер и Помпео убеждали Трампа не замораживать помощь Украине
00:42Пушков напомнил, что Польша "набивалась в союзники к Гитлеру"
00:37Власти Ирака заявили, что удары США нарушают суверенитет страны
00:34Иракское ополчение заявило о гибели 19 человек при ударах США
00:26Суд заново приступит к делу экс-главбуха "Седьмой студии" Масляевой
00:18Исследование выявило, где в России пьют больше шампанского в Новый год
00:11Кристина Асмус попала в больницу на скорой помощи
Лента новостейМолния