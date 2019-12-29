ВАШИНГТОН, 29 дек — РИА Новости. США нанесли удары по пяти объектам "Хезболлы" в Ираке и Сирии, заявил помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман.
"В ответ на повторяющиеся атаки "Катаиб Хезболлы" (KH) по иракским базам <...> военные США нанесли точечные оборонительные удары по пяти объектам KH в Ираке и Сирии", — отметил он.
В Пентагоне уточнили, что удары нацелены на то, чтобы понизить возможности группировки проводить "атаки в будущем" против сил коалиции.
"Пять целей включают в себя три объекта KH в Ираке и два в Сирии. Этими объектами являются склады оружия и места командования и управления, которые KH использует для планирования и проведения атак на силы коалиции", — пояснил Хоффман.
США обвинили Иран в поставках вооружений группировке "Катаиб Хезболла".