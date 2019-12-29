В МИД ДНР прокомментировали итоги обмена пленными с Киевом

ДОНЕЦК , 29 дек - РИА Новости. Обмен пленными будет считаться завершенным после выполнения Киевом определенных требований, связанных с документами о завершении уголовного преследования, говорится в сообщении главы МИД ДНР Натальи Никоноровой, размещённом ее пресс-службой.
"В соответствии с документом, согласованным в рамках прошедшей 23 декабря видеоконференции, обмен будет считаться полностью завершенным только в момент выполнения Киевом определенных требований. В частности, Украина должна предоставить все документы, свидетельствующие о полном завершении всех необходимых для освобождения от уголовного наказания процедур по всем подлежащим обмену лицам", - сказала Никонорова.
Кроме того, она поблагодарила лидеров стран-гарантов минских соглашений, а также посредников переговорного процесса в лице Российской Федерации и ОБСЕ за оказание значимого содействия в согласовании условий и подготовке к осуществлению обмена.
"Невозможно переоценить важность того радостного факта, что освобожденные лица вернутся к своим родным и близким и вместе проведут новогодние праздники", - сказала Никонорова.