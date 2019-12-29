В МИД ДНР прокомментировали итоги обмена пленными с Киевом

"В соответствии с документом, согласованным в рамках прошедшей 23 декабря видеоконференции, обмен будет считаться полностью завершенным только в момент выполнения Киевом определенных требований. В частности, Украина должна предоставить все документы, свидетельствующие о полном завершении всех необходимых для освобождения от уголовного наказания процедур по всем подлежащим обмену лицам", - сказала Никонорова.