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В МИД ДНР прокомментировали итоги обмена пленными с Киевом
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РИА Новости

В МИД ДНР прокомментировали итоги обмена пленными с Киевом

20:22 29.12.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАвтомобили Красного креста на КПП, где должна произойти процедура обмена военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
Автомобили Красного креста на КПП, где должна произойти процедура обмена военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Автомобили Красного креста на КПП, где должна произойти процедура обмена военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
ДОНЕЦК , 29 дек - РИА Новости. Обмен пленными будет считаться завершенным после выполнения Киевом определенных требований, связанных с документами о завершении уголовного преследования, говорится в сообщении главы МИД ДНР Натальи Никоноровой, размещённом ее пресс-службой.
"В соответствии с документом, согласованным в рамках прошедшей 23 декабря видеоконференции, обмен будет считаться полностью завершенным только в момент выполнения Киевом определенных требований. В частности, Украина должна предоставить все документы, свидетельствующие о полном завершении всех необходимых для освобождения от уголовного наказания процедур по всем подлежащим обмену лицам", - сказала Никонорова.
Кроме того, она поблагодарила лидеров стран-гарантов минских соглашений, а также посредников переговорного процесса в лице Российской Федерации и ОБСЕ за оказание значимого содействия в согласовании условий и подготовке к осуществлению обмена.
"Невозможно переоценить важность того радостного факта, что освобожденные лица вернутся к своим родным и близким и вместе проведут новогодние праздники", - сказала Никонорова.
Обмен военнопленными между ДНР и Украиной между поселками Майорск и Горловкой в Донецкой области. Архивное фото
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Обмен пленными в ДонбассеСитуация в ДНР и ЛНРНаталья НиконороваМИД ДНРУкраинаВ мире
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