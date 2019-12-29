Bloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. За двадцатилетнее пребывание Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть потерянного после распада СССР влияния, пишет За двадцатилетнее пребывание Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть потерянного после распада СССР влияния, пишет Bloomberg

Как отмечают авторы материала, российский лидер смог укрепить связи с Китаем, присоединил Крым, изменил ситуацию в Сирии, продал вооружения Турции, входящей в блок НАТО. Также агентство подчеркивает, что Путину удалось задать тон прошедшему в Париже саммиту "нормандской четверки".

Основным достижением российского президента агентство Bloomberg назвало его способность наращивать геополитическое влияние при скромном бюджете, напомнив, что США на оборону тратят в два раза больше денег, чем Россия на все сразу.

"Россия снова стала основной силой на Ближнем Востоке и расширяет влияние на Африку", — говорится в публикации.