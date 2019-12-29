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Bloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти
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РИА Новости

Bloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти

20:20 29.12.2019 (обновлено: 02:51 30.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. За двадцатилетнее пребывание Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть потерянного после распада СССР влияния, пишет Bloomberg.
Как отмечают авторы материала, российский лидер смог укрепить связи с Китаем, присоединил Крым, изменил ситуацию в Сирии, продал вооружения Турции, входящей в блок НАТО. Также агентство подчеркивает, что Путину удалось задать тон прошедшему в Париже саммиту "нормандской четверки".
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Основным достижением российского президента агентство Bloomberg назвало его способность наращивать геополитическое влияние при скромном бюджете, напомнив, что США на оборону тратят в два раза больше денег, чем Россия на все сразу.
"Россия снова стала основной силой на Ближнем Востоке и расширяет влияние на Африку", — говорится в публикации.
Кроме того, осторожность Москвы в материальных вопросах после украинского конфликта сделала финансовый баланс страны "одним из самых здоровых в мире", заключает Bloomberg.
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