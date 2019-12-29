Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-29T18:48+0300
https://ria.ru/20191229/1562997228.html
Киев заявил о дальнейшем согласовании формулы обмена "всех на всех"
https://cdn24.img.ria.ru/images/155980/09/1559800933_0:0:2964:1667_1036x0_80_0_0_79d035f9e2a99887186c2705c44860d4.jpg
РИА Новости

Киев заявил о дальнейшем согласовании формулы обмена "всех на всех"

18:39 29.12.2019 (обновлено: 18:48 29.12.2019)
2024
© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
© AP Photo / Efrem Lukatsky
КИЕВ, 29 дек - РИА Новости. Глава МИД Украины Вадим Пристайко после обмена пленными в Донбассе заявил, что в ходе следующий встречи в "нормандском формате" будет продолжена работа по согласованию формулы обмена "всех на всех".
В воскресенье в Донбассе прошел первый за два года обмен пленными. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам более 120 человек, Донецк и Луганск отдали властям Украины почти 80 человек.
"Трудно представить лучший подарок для 76 украинских семей, чем то, что их близкие уже направляются домой и будут на праздники рядом. На следующих раундах (встреч в "нормандском формате" - ред.) мы продолжим работать ради окончательной формулы "всех на всех" - это приоритет", - написал Пристайко в аккаунте в Twitter в воскресенье.
Обмен военнопленными между ДНР и Украиной между поселками Майорск и Горловкой в Донецкой области. Архивное фото
Вчера, 08:00
"Куда делся обвиняемый?" Закулисье обмена пленными на Украине
1403004
Обсудить 3
Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРДНРВадим Пристайко"Нормандская четверка"МИД УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин и Меркель договорились о дальнейших контактах
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в России
Борис Грызлов
Киев пообещал не преследовать освобожденных при обмене, заявил Грызлов
Представители ДНР и граждане Украины, удерживаемые на территории ДНР и ЛНР
Грызлов прокомментировал обмен пленными между Киевом и Донбассом
Председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина
В Крыму осудили внесение пассажиров "Таврии" в базу "Миротворца"
Сотрудники ФСБ РФ
ФСБ задержала россиян, готовивших теракты в Петербурге
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет
В Госдуме пригласили создателей "Миротворца" подлечить психику в Крыму
Магистральный газопровод в Воскресенском районе Московской области. Архивное фото
Украинский министр заявил о начале подписания контракта по газу
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
Пятерых экс-беркутовцев передали ополченцам в рамках обмена пленными
Минобороны России к Новому году сделало уникальный подарок жителям Курской области
Жителям Курской области подарили мост
Автомобили Красного креста на КПП, где должна произойти процедура обмена военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
Две девушки отказались возвращаться на Украину в рамках обмена
Балканский саммит в Софии
Премьер Польши назвал пакт Молотова-Риббентропа "военным союзом"
Пленные, возвращенные украинской стороной на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Киев передал ЛНР лидера одной из украинских политических партий
Владимир Путин
Bloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти
Родные встречают пленных, возвращенных украинской стороной на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Обмен пленными между самопровозглашенными республиками и Киевом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:51В Эстонии автобус из Петербурга съехал в кювет
11:49Калужский губернатор: к встрече с Путиным готовлюсь две недели
11:45В Донбассе начался обмен пленными
11:39СМИ: в Йемене на военном параде прогремел взрыв
11:33Синоптики прогнозируют снег в Москве в новогоднюю ночь
11:22Артамонов рассказал о стремлении Путина к постоянному самообучению
11:15Представители ЛНР привезли пленных для обмена близ Горловки
11:09В Удмуртии запретили продажу бестабачных никотиновых смесей детям
11:04Артамонов: для меня было загадкой, как Ельцин сумел разглядеть Путина
11:00В Киеве активисты блокируют СИЗО, где находятся экс-бойцы "Беркута"
11:00ДНР привезла пленных силовиков для обмена на окраину Горловки
10:47Волчек обладала исключительной гражданской позицией, заявила Голодец
10:44Названы простые способы ускорить обмен веществ
10:41Суд в отношении экс-беркутовцев будет продолжен, заявили в ГПУ
10:37В Москве фестиваль "Путешествие в Рождество" объявил видеофлешмоб
10:23Полиция Нью-Йорка задержала нападавшего с ножом у синагоги, пишут СМИ
10:22Диетолог рассказала, кому стоит отказаться от шпрот
10:17Опубликована поминутная хронология авиакатастрофы в Алма-Ате
10:17В Крыму выступили за запуск железнодорожного сообщения с Белоруссией
10:17В Свердловской области женщина пострадала при пожаре в частном доме
Лента новостейМолния