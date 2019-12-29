Киев заявил о дальнейшем согласовании формулы обмена "всех на всех"

КИЕВ, 29 дек - РИА Новости. Глава МИД Украины Вадим Пристайко после обмена пленными в Донбассе заявил, что в ходе следующий встречи в "нормандском формате" будет продолжена работа по согласованию формулы обмена "всех на всех".
В воскресенье в Донбассе прошел первый за два года обмен пленными. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам более 120 человек, Донецк и Луганск отдали властям Украины почти 80 человек.
"Трудно представить лучший подарок для 76 украинских семей, чем то, что их близкие уже направляются домой и будут на праздники рядом. На следующих раундах (встреч в "нормандском формате" - ред.) мы продолжим работать ради окончательной формулы "всех на всех" - это приоритет", - написал Пристайко в аккаунте в Twitter в воскресенье.