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Путин и Меркель договорились о дальнейших контактах
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РИА Новости

Путин и Меркель договорились о дальнейших контактах

18:10 29.12.2019 (обновлено: 18:47 29.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
 Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о дальнейших контактах, сообщили в Кремле.
Мировые лидеры подтвердили настрой на дальнейшую поддержку проекта "Северный поток — 2". Кроме того, главы государств отметили прогресс в переговорах о продолжении транзита российского газа через территорию Украины после 1 января 2020 года.
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Путин и Меркель также обсудили ситуацию в Ливии и Сирии, в том числе посредничество Германии и ООН. Они условились наращивать усилия по урегулированию кризиса.
Мировые лидеры также позитивно оценили состоявшийся на Украине обмен пленными по схеме "всех установленных на всех установленных".
Кроме того, Владимир Путин и Ангела Меркель поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками и условились о дальнейших контактах.
Ранее в Донбассе прошел первый за два года обмен пленными. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам более 120 человек, Донецк и Луганск отдали властям Украины порядка 80 человек.
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