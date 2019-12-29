Путин и Меркель договорились о дальнейших контактах

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о дальнейших контактах, сообщили в Кремле. Президент России Владимир Путин и канцлер Германиипровели телефонный разговор, в ходе которого договорились о дальнейших контактах, сообщили в Кремле.

Мировые лидеры подтвердили настрой на дальнейшую поддержку проекта "Северный поток — 2" . Кроме того, главы государств отметили прогресс в переговорах о продолжении транзита российского газа через территорию Украины после 1 января 2020 года.

Путин и Меркель также обсудили ситуацию в Ливии и Сирии, в том числе посредничество Германии и ООН. Они условились наращивать усилия по урегулированию кризиса.

Мировые лидеры также позитивно оценили состоявшийся на Украине обмен пленными по схеме "всех установленных на всех установленных".

Кроме того, Владимир Путин и Ангела Меркель поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками и условились о дальнейших контактах.