В Госдуме пригласили создателей "Миротворца" подлечить психику в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет назвал включение пассажиров первого поезда, проехавшего по мосту через Керченский пролив в Крым, в базу скандального украинского сайта "Миротворец" вопиющим попранием прав человека и пригласил создателей сайта пройти психоневрологическое лечение в Крыму.
Ранее в базу "Миротворца" была внесена журналистка издания Фонтанка.ру. Венера Галеева. На сайте поясняется, что журналистка внесена за "сознательное нарушение государственной границы Украины" в качестве пассажира поезда "Таврия" сообщением Санкт-Петербург — Севастополь.
"В Белогорском районе Крыма недавно открыли огромный, современный психоневрологический диспансер. Мы приглашаем создателей сайта "Миротворец" и всех, кто к нему причастен, в полном составе пройти лечение. Палат и коек хватит на всех. Уверен, им помогут и вылечат. Сайт, занимающийся вопиющим попранием прав человека, должен быть признан террористическим, а против киевских властей, потакающим ему, - введены санкции", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, киевские власти с одной стороны для видимости выступают против деятельности сайта, а с другой - оказывают поддержку.
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"Придет время и основатели сайта, а также его покровители, ответят перед законом за попытку давления на граждан, в том числе других государств", - подчеркнул депутат.
Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей планировалось на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая прошлого года. Движение поездов по железнодорожной части моста было открыто Путиным 23 декабря 2019 года.
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