В Госдуме пригласили создателей "Миротворца" подлечить психику в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет назвал включение пассажиров первого поезда, проехавшего по мосту через Керченский пролив в Крым , в базу скандального украинского сайта "Миротворец" вопиющим попранием прав человека и пригласил создателей сайта пройти психоневрологическое лечение в Крыму.

Ранее в базу "Миротворца" была внесена журналистка издания Фонтанка.ру. Венера Галеева. На сайте поясняется, что журналистка внесена за "сознательное нарушение государственной границы Украины" в качестве пассажира поезда "Таврия" сообщением Санкт-Петербург — Севастополь.

"В Белогорском районе Крыма недавно открыли огромный, современный психоневрологический диспансер. Мы приглашаем создателей сайта "Миротворец" и всех, кто к нему причастен, в полном составе пройти лечение. Палат и коек хватит на всех. Уверен, им помогут и вылечат. Сайт, занимающийся вопиющим попранием прав человека, должен быть признан террористическим, а против киевских властей, потакающим ему, - введены санкции", - сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, киевские власти с одной стороны для видимости выступают против деятельности сайта, а с другой - оказывают поддержку.

"Придет время и основатели сайта, а также его покровители, ответят перед законом за попытку давления на граждан, в том числе других государств", - подчеркнул депутат.