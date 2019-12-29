Киев пообещал не преследовать освобожденных при обмене, заявил Грызлов

В воскресенье в Донбассе прошел первый за два года обмен пленными. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам более 120 человек, Донецк и Луганск отдали властям Украины почти 80 человек.

"Таким образом, реализована договоренность, которая была достигнута сторонами на видеоконференции Контактной группы 23 декабря при содействии России и ОБСЕ. Подчеркну, что в рамках этого соглашения стороны внутриукраинского конфликта обязались завершить процедуры помилования и не возобновлять преследование освобождаемых лиц. Киев гарантировал "процессуальную очистку" для тех из них, кому ещё не вынесен приговор суда", - сказал Грызлов.