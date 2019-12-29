Грызлов прокомментировал обмен пленными между Киевом и Донбассом

В воскресенье в Донбассе прошёл первый за два года обмен пленными.

"Сегодняшнее событие – это шаг к дальнейшей реализации всего комплекса гуманитарных и политических мер, которые зафиксированы в минских договоренностях. Надеемся, что теперь Киев сможет перейти к реализации своих политических обязательств по согласованию в контактной группе всех правовых аспектов особого статуса Донбасса, в том числе по закреплению данного статуса в конституции", - сказал Грызлов.