Грызлов прокомментировал обмен пленными между Киевом и Донбассом

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Состоявшийся в воскресенье обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом - это шаг к дальнейшей имплементации Минских соглашений, заявил журналистам представитель России в контактной группе Борис Грызлов.
В воскресенье в Донбассе прошёл первый за два года обмен пленными.
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"Сегодняшнее событие – это шаг к дальнейшей реализации всего комплекса гуманитарных и политических мер, которые зафиксированы в минских договоренностях. Надеемся, что теперь Киев сможет перейти к реализации своих политических обязательств по согласованию в контактной группе всех правовых аспектов особого статуса Донбасса, в том числе по закреплению данного статуса в конституции", - сказал Грызлов.
По его словам, "стороны проявили политическую волю совершить обмен до конца 2019 года". "И хотел бы поблагодарить всех, кто внес свой вклад в возвращение людей домой", - добавил он.
9 декабря, 21:34Минские соглашения