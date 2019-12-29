Жителям Курской области подарили мост

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Жители Курской области получили уникальный подарок к Новому году, сообщили в пресс-службе Минобороны России. В рамках тактико-специального учения, проходившего с 13 по 27 декабря, в селе Верхнее Гурово Советского района был построен 80-метровый автомобильный мост. На открытие нового объекта прибыл заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков.
"Благодаря новому мосту три населенных пункта перестанут быть отрезанными от цивилизации. Там проживают сотни жителей, и для них он жизненно важен. Таким образом создано транспортное сообщение между социально значимыми объектами и регионами области. Это по-настоящему новогодний подарок всем, для кого этот мост жизненно необходим", — отметил Дмитрий Булгаков.
Качество нового моста общей длиной 84 метра сразу проверили при помощи тяжелой автомобильной техники.