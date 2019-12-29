Жителям Курской области подарили мост

"Благодаря новому мосту три населенных пункта перестанут быть отрезанными от цивилизации. Там проживают сотни жителей, и для них он жизненно важен. Таким образом создано транспортное сообщение между социально значимыми объектами и регионами области. Это по-настоящему новогодний подарок всем, для кого этот мост жизненно необходим", — отметил Дмитрий Булгаков.