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Хорошие новости
2019-12-29T21:55+0300
https://ria.ru/20191229/1562996584.html
Жителям Курской области подарили мост
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РИА Новости

Жителям Курской области подарили мост

18:07 29.12.2019 (обновлено: 21:55 29.12.2019)
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© Фото : Пресс-служба Министерства обороны РФ Минобороны России к Новому году сделало уникальный подарок жителям Курской области
Минобороны России к Новому году сделало уникальный подарок жителям Курской области
© Фото : Пресс-служба Министерства обороны РФ
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Жители Курской области получили уникальный подарок к Новому году, сообщили в пресс-службе Минобороны России. В рамках тактико-специального учения, проходившего с 13 по 27 декабря, в селе Верхнее Гурово Советского района был построен 80-метровый автомобильный мост. На открытие нового объекта прибыл заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков.
"Благодаря новому мосту три населенных пункта перестанут быть отрезанными от цивилизации. Там проживают сотни жителей, и для них он жизненно важен. Таким образом создано транспортное сообщение между социально значимыми объектами и регионами области. Это по-настоящему новогодний подарок всем, для кого этот мост жизненно необходим", — отметил Дмитрий Булгаков.
Качество нового моста общей длиной 84 метра сразу проверили при помощи тяжелой автомобильной техники.
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Хорошие новостиДмитрий БулгаковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Курская областьСоветский районБезопасностьОбщество
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