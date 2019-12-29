В Крыму осудили внесение пассажиров "Таврии" в базу "Миротворца"

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Внесение пассажиров первого поезда, проехавшего по мосту через Керченский пролив в Крым, в базу скандального украинского сайта "Миротворец" бессмысленно и абсолютно никого не волнует, заявила глава украинской общины полуострова Анастасия Гридчина.
"Я уверена, что пассажиров первого поезда в Крым абсолютно не волнует, кто и куда их внес. После той бури положительных эмоций, которую испытали первые пассажиры, все это абсолютно неважно и бессмысленно. Билеты на поезда в Крым раскупаются наперед, никакие помойные сайты не помешают людям проехаться по железнодорожной части Крымского моста", - сказала РИА Новости Гридчина, комментируя внесения в базу "Миротворца" журналистки издания Фонтанка.ру.
На сайте "Митротворца" поясняется, что журналистка внесена в базу за "сознательное нарушение государственной границы Украины" в качестве пассажира поезда "Таврия" сообщением Санкт-Петербург — Севастополь.
Гридчина подчеркнула, что украинские власти закрывают глаза на сайт "Миротворец" и лишь делают видимость, что выступают против его работы. "Все просьбы ООН, депутата бундестага о закрытии сайта игнорируются", - подчеркнула Гридчина.
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Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей планировалось на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая прошлого года. Движение поездов по железнодорожной части моста было открыто Путиным 23 декабря 2019 года.
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