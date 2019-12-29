В Крыму осудили внесение пассажиров "Таврии" в базу "Миротворца"

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Внесение пассажиров первого поезда, проехавшего по мосту через Керченский пролив в Внесение пассажиров первого поезда, проехавшего по мосту через Керченский пролив в Крым , в базу скандального украинского сайта "Миротворец" бессмысленно и абсолютно никого не волнует, заявила глава украинской общины полуострова Анастасия Гридчина

"Я уверена, что пассажиров первого поезда в Крым абсолютно не волнует, кто и куда их внес. После той бури положительных эмоций, которую испытали первые пассажиры, все это абсолютно неважно и бессмысленно. Билеты на поезда в Крым раскупаются наперед, никакие помойные сайты не помешают людям проехаться по железнодорожной части Крымского моста", - сказала РИА Новости Гридчина, комментируя внесения в базу "Миротворца" журналистки издания Фонтанка.ру.

На сайте "Митротворца" поясняется, что журналистка внесена в базу за "сознательное нарушение государственной границы Украины" в качестве пассажира поезда "Таврия" сообщением Санкт-Петербург — Севастополь.

Гридчина подчеркнула, что украинские власти закрывают глаза на сайт "Миротворец" и лишь делают видимость, что выступают против его работы. "Все просьбы ООН, депутата бундестага о закрытии сайта игнорируются", - подчеркнула Гридчина.