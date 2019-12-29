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Итоги года: год устойчивого рунета
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РИА Новости

Итоги года: год устойчивого рунета

17:26 29.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник в офисе
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Повсеместное проникновение интернета во все сферы жизни и происходящие в мире события в уходящем году сподвигли российские власти вновь задуматься о защите национальной информационной инфраструктуры, что повлекло появление новых законодательных инициатив в сфере IT и интернета.
Настоящей неожиданностью для отрасли стало появление еще в декабре 2018 года законопроекта о рунете, призванного обеспечить устойчивость его функционирования в случае возникновения внешних угроз. Закон, подписанный в мае президентом РФ, предусматривает установку на сетях операторов оборудования противодействия угрозам и централизованное управление сетями в случае возникновения угроз.
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Аналитики агентства Content Review предупреждали, что реализация требований этого закона наряду с уже действующим "пакетом Яровой" повлечет дополнительные расходы операторов связи, что вынудит их в 2020 году повысить тарифы на свои услуги. По оценке аналитиков, рост составит 17-18%. Пока о повышении архивных тарифов предупредили абонентов "Билайн" и "Мегафон", но за ним последуют и другие, уверены аналитики.
Беспокойство в отрасли вызвал внесенный в июле в Госдуму законопроект о значимых интернет-ресурсах, предполагающий, что владеть значимым для информационной инфраструктуры РФ ресурсом сможет только российская компания, причем доля иностранного владения в ней должна быть ограничена 20%. Проект спровоцировал смену корпоративного управления в крупнейшей российской интернет-компании "Яндекс", после объявления о которой был отозван на доработку.
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Поддержка российских компаний также была под вниманием властей. Был принят закон, запрещающий с 1 июля 2020 года продажу устройств без предустановленного на них отечественного ПО. Эта инициатива также может отразиться на обычных пользователях. Эксперты предостерегают, что некоторые производители могут уйти с российского рынка, не пожелав предустанавливать на свою продукцию российский софт.
Компании отрасли привлекали внимание не только государства, но и государственных банков. Так, Сбербанк создал СП с Mail.ru, а ВТБ решил обменять свою долю в Тele2 на акции "Ростелекома", давно переставшего быть просто телеком-оператором и превратившегося в провайдера цифровых услуг.
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Суверенный равно свободный

Закон об устойчивой работе рунета, который многие называют "о суверенном рунете", вступивший в силу с 1 ноября, вызвал опасения в обществе, что он может привести к ограничениям для интернет-пользователей. Власти неоднократно опровергали это.
Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции 19 декабря еще раз заверил, что Россия не собирается закрывать интернет, а понятия свободного и суверенного интернета не противоречат друг другу.
"Свободный" и "суверенный" интернет - эти понятия не противоречат друг другу, ведь тот закон направлен только на одно - не допустить негативных последствий с возможным отключением мировой сети, управление которой в значительной степени находится за границей. Вот о чем речь, в этом заключается суверенитет - чтобы у нас были свои ресурсы, которые могут быть включены, и чтобы интернет не был отрезан от нас. Смысл этого закона только в этом, и поэтому здесь нет никаких ограничений", - сказал глава государства.
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Закон предусматривает, что устойчивость и безопасность функционирования интернета в России должны обеспечивать операторы связи и иные владельцы сетей, а Роскомнадзор будет координировать эту работу. Для этого в структуре Роскомнадзора создается центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования, который будет обеспечивать доступность услуг связи при любых "экстраординарных" ситуациях, а также координировать действия операторов в подобных ситуациях.
Роскомнадзору закон дает возможность в случае выявления угроз функционированию Рунета централизовано управлять сетями связи через установленное на них оборудование для противодействия угрозам или путем передачи операторам указаний. Оборудование операторам бесплатно предоставит Роскомнадзор.
В конце сентября глава ведомства Александр Жаров заявлял, что уже создана конфигурация центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования. По словам Жарова, регулярный мониторинг состояния сетей связи позволит в режиме реального времени прогнозировать риски, которые угрожают устойчивому функционированию систем связи, и обеспечивать оперативное управление в условиях чрезвычайных ситуаций.
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Операторы в конце сентября приступили к тестированию оборудования на своих сетях, которое должно быть установлено в рамках данного закона, говорил Жаров. Оборудование должно быть отечественным, и к нему предъявляются два основных требования: оно не должно влиять на качество предоставляемых операторами услуг и должно быть эффективным. Нацпрограммой "Цифровая экономика" на закупку такого оборудования заложено 20,8 миллиарда рублей.
Несмотря на то, что оборудование операторам будет предоставлено бесплатно, его установка все же потребует от них дополнительных расходов. "Даже если какая-то часть оборудования, необходимая для реализации закона, будет предоставляться государством, операторам потребуются дополнительное оборудование и технологии для его интеграции в инфраструктуру. Все это значительно увеличит операционные расходы", - сказал РИА Новости руководитель информационно-аналитического агентства Content Review Сергей Половников.
Все это отразится на абонентах: операторы будут вынуждены в 2020 году поднять тарифы на свои услуги на 17-18%, прогнозировало Content Review.
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Гаджеты с российским софтом

В начале декабря президент РФ подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи отдельных видов "технически сложных товаров" без предустановки российского программного обеспечения.
Перечни таких товаров, ПО и порядок его установки будет определять правительство. Депутаты в пояснительной записке предполагали, что это должны быть смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией "смарт-ТВ".
Участники рынка опасались негативных последствий от этого закона. Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) просила президента не подписывать закон, предостерегая, что его применение окажет негативное воздействие на отрасль, ухудшит конкурентную ситуацию в сфере российского программного обеспечения, приведет к ее монополизации.
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В конце декабря, после подписания закона, РАТЭК обратилась к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой продлить с 1 до 6 месяцев срок разработки подзаконных актов к закону, а также предусмотреть проведение в течение года пилотного проекта на одном типе технического устройства с предустановкой одного класса ПО.
Ассоциация указывала, что принятие закона может привести к росту цен на гаджеты в РФ, вызвать уход с рынка некоторых производителей, а также увеличить "серый" рынок. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев не исключал, что закон может повлечь уход из розничной продажи устройств производства Apple, поскольку эта компания принципиально не предустанавливает на свои продукты сторонний софт. Аналогичное мнение высказывал руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгений Лифшиц.
Мариничев также отмечал, что на первом этапе не исключено повышение цен на гаджеты, если предустановку будут осуществлять не сами производители, а сторонние компании; но этот переходный период продлится не более 1-1,5 лет.
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Впрочем, эти опасения отвергал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, заявлявший, что при грамотной организации процесса закон о предустановке ПО не приведет к подорожанию устройств. При этом, отмечал министр, закон уравняет право на доступ к потребителю отечественного и иностранного ПО. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин заверял, что и Apple останется на российском рынке. "Есть примеры из международной практики, когда Apple учитывала нюансы регионального законодательства и вносила в свои сервисы изменения, исходя из необходимости", - отмечал глава профильного комитета.
Пока конкретных деталей о том, какой софт будут предустанавливать и на какие устройства, нет, это предстоит определить правительству уже в 2020 году.
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Значимые ресурсы

Широкий общественный резонанс вызвал внесенный в конце июля в Госдуму законопроект о значимых для российской информационной инфраструктуры интернет-ресурсах. Проект предполагал запрет иностранцам владеть более 20% в таких компаниях. Автор законопроекта - депутат Госдумы от "Единой России" Антон Горелкин пояснял, что инициатива направлена на IT-компании, которые ориентированы на российский рынок, включая "Яндекс" и Mail.ru.
Законопроект в изначальном виде подвергся критике со стороны и кабмина, и самой отрасли. Правительство предложило ряд доработок - в частности, ограничить долю иностранного владения не 20%, а 50% минус одной голосующей акцией.
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Законопроект, который жарко обсуждался несколько месяцев, но так и не получил хода, все же возымел действие - спровоцировал смену структуры корпоративного управления в крупнейшей российской интернет-компании "Яндекс". Дело в том, что акции головной компании российского интернет-гиганта - Yandex N.V - торгуются на американской бирже Nasdaq и в структуре его акционеров есть зарубежные инвесторы (5,65% капитала и 2,76% голосов - у фонда Oppenheimer, 4,82% и 2,35% - у Harding Loevner LP, 4,58% и 2,24% - у Wellington Management Group).
В компании на фоне изменений в российском законодательстве был создан специальный комитет, который с октября 2018 года обсуждал различные варианты реструктуризации, включая делистинг с Nasdaq, смену юрисдикции и выпуск новой "золотой акции".
В результате было решено создать в структуре управления Фонд общественных интересов (Public Interests Foundation), которому будет передана от Сбербанка "золотая акция" интернет-компании. Фонд сможет выдвинуть двух членов в совет директоров "Яндекса" и участвовать в принятии решений по ряду вопросов (имея по ним право вето), включая согласование сделок по консолидации 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках.
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При этом фонд не сможет влиять на другие вопросы операционной, стратегической и экономической деятельности "Яндекса". В то же время в исключительных случаях фонд будет иметь право временно заменить руководителя российского "Яндекса".
Акционеры компании уже одобрили создание фонда и включение в совет директоров компании двух его представителей - гендиректора "ВТБ Капитала" Алексея Яковицкого и главы АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова. "Яндекс" планирует внести изменения в корпоративную структуру до конца первого квартала 2020 года.
После объявления "Яндексом" о планах по смене структуры корпоративного управления Горелкин отозвал свой законопроект для доработки. При этом депутат заявил, что это не связано с решением "Яндекса" изменить структуру корпоративного управления в компании.
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Госбанки ставят на технологии

Крупнейший банк страны - Сбербанк - в уходящем году всерьез заинтересовался интернет-отраслью.
В августе банк стал совладельцем Rambler Group, купив 46,5% акций холдинга, фонд A&NN Александра Мамута сохранил 46,5% акций.
В конце декабря Сбербанк и Mail.ru Group объявили о завершении создания совместного предприятия в сфере цифровых технологий для рынка еды, такси и каршеринга. Партнеры получили равные доли в СП, до 10% долей в нем будет выделено в рамках программы долгосрочной мотивации сотрудников новой компании. В СП вошли SberFood, Delivery Club, "Ситимобил", сервис каршеринга YouDrive и другие комплементарные активы.
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СП получит от Сбербанка и Mail.ru Group около 47 миллиардов рублей инвестиций на момент закрытия. В случае достижения KPI (до ноября 2020 года) будут произведены дополнительные вложения - до 17,6 миллиарда рублей.
Кроме того, Сбербанк купил у Газпромбанка и госкорпорации "Ростех" 36% в совладельце Mail.ru Group - "МФ Технологии" за 11,3 миллиарда рублей.
Первый зампред правления банка Лев Хасис в декабре заявлял, что Сбербанк видит возможность провести IPO в перспективе трех-пяти лет "Яндекс.Маркета", VisionLabs, "Рамблера", а также "Ситимобила" и Delivery Club.
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