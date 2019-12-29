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В Красноярском крае локализовали пожар в магазине стройматериалов
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РИА Новости

В Красноярском крае локализовали пожар в магазине стройматериалов

17:25 29.12.2019 (обновлено: 17:58 29.12.2019)
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© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краюПожар в магазине с пиломатериалами на станции Минино Красноярского края
Пожар в магазине с пиломатериалами на станции Минино Красноярского края
© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краю
КРАСНОЯРСК, 29 дек - РИА Новости. Пожарные локализовали крупное возгорание на площади 1,4 тысячи квадратных метров в магазине стройматериалов на станции Минино Красноярского края, погибших и пострадавших нет, сообщили журналистам в краевом главке МЧС.
Ранее МЧС сообщило, что пожар площадью 1,2 квадратных метров произошел в 14.55 мск. По уточненным данным, пожару присвоен второй ранг сложности. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
"20.41 (16.41 мск) пожар локализован. На площади 1,4 тысячи квадратных метров", - сказала представитель главка.
На тушении работают 30 человек и 10 единиц техники.
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