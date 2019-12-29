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Пропавшие в Свердловской области туристы вернулись на базу
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РИА Новости

Пропавшие в Свердловской области туристы вернулись на базу

17:08 29.12.2019 (обновлено: 17:10 29.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Двое туристов, которые на снегоходах выдвинулись на горный хребет в Пермском крае и потерялись, самостоятельно вернулись на турбазу "Звезда" в 110 километрах от города Карпинска, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
Их состояние оценивается как удовлетворительное.
С туристами также был волонтер, участвовавший в поисковой операции.
В ведомстве добавили, что еще четырем добровольцам, у которых сломались снегоходы, требуется помощь.
Канатная дорога горно-туристического центра в Красной Поляне
23 декабря, 15:42Туризм
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"К возможному месту их нахождения выдвинулись спасатели", —говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что на поиски незарегистрированной туристической группы, направлявшейся к горному хребту "Кваркуш" Пермского края, выдвинулись шесть спасателей Карпинского поисково-спасательного отряда.
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Свердловская областьКарпинскРоссияПермский крайПроисшествия
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