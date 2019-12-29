Пропавшие в Свердловской области туристы вернулись на базу

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Двое туристов, которые на снегоходах выдвинулись на горный хребет в Двое туристов, которые на снегоходах выдвинулись на горный хребет в Пермском крае и потерялись, самостоятельно вернулись на турбазу "Звезда" в 110 километрах от города Карпинска сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Их состояние оценивается как удовлетворительное.

С туристами также был волонтер, участвовавший в поисковой операции.

В ведомстве добавили, что еще четырем добровольцам, у которых сломались снегоходы, требуется помощь.

"К возможному месту их нахождения выдвинулись спасатели", —говорится в сообщении.