Пропавшие в Свердловской области туристы вернулись на базу

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Двое туристов, которые на снегоходах выдвинулись на горный хребет в Пермском крае и потерялись, самостоятельно вернулись на турбазу "Звезда" в 110 километрах от города Карпинска, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
Их состояние оценивается как удовлетворительное.
С туристами также был волонтер, участвовавший в поисковой операции.
В ведомстве добавили, что еще четырем добровольцам, у которых сломались снегоходы, требуется помощь.
23 декабря, 15:42ТуризмВ Сочи спасатели эвакуировали туристов, заблудившихся в горах
"К возможному месту их нахождения выдвинулись спасатели", —говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что на поиски незарегистрированной туристической группы, направлявшейся к горному хребту "Кваркуш" Пермского края, выдвинулись шесть спасателей Карпинского поисково-спасательного отряда.