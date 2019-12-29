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Посольство США поддержало обмен пленными в Донбассе
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РИА Новости

Посольство США поддержало обмен пленными в Донбассе

17:05 29.12.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников Представители ДНР и граждане Украины, удерживаемые на территории ДНР и ЛНР
 Представители ДНР и граждане Украины, удерживаемые на территории ДНР и ЛНР
© РИА Новости / Валерий Мельников
КИЕВ, 29 дек - РИА Новости. Посольство США приветствует обмен пленными в Донбассе, который был согласован в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина и Франция).
В воскресенье в Донбассе прошел первый за два года обмен пленными. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам более 120 человек, Донецк и Луганск отдали властям Украины почти 80 пленных.
"Мы приветствуем сегодняшнее возвращение освобожденных пленных из подконтрольного России Донбасса, как было согласовано на саммите в "нормандском формате" 9 декабря", - говорится в сообщении посольства в микроблоге Twitter.
Обмен военнопленными между ДНР и Украиной между поселками Майорск и Горловкой в Донецкой области. Архивное фото
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