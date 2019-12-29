Посольство США поддержало обмен пленными в Донбассе

КИЕВ, 29 дек - РИА Новости. Посольство США приветствует обмен пленными в Донбассе, который был согласован в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина и Франция).
В воскресенье в Донбассе прошел первый за два года обмен пленными. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам более 120 человек, Донецк и Луганск отдали властям Украины почти 80 пленных.
"Мы приветствуем сегодняшнее возвращение освобожденных пленных из подконтрольного России Донбасса, как было согласовано на саммите в "нормандском формате" 9 декабря", - говорится в сообщении посольства в микроблоге Twitter.