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Культура
2019-12-29T16:54+0300
https://ria.ru/20191229/1562995516.html
Во Владивостоке акробатка сорвалась с высоты во время представления
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РИА Новости

Во Владивостоке акробатка сорвалась с высоты во время представления

16:54 29.12.2019
17816
ВЛАДИВОСТОК, 29 дек - РИА Новости. Медики во Владивостоке госпитализировали артистку цирка, сорвавшуюся с высоты во время номера, сообщил РИА Новости представитель департамента здравоохранения Приморья.
Местные СМИ опубликовали видео, снятое в цирке Владивостока. На нем видно, как девушка срывается с троса и падает на арену.

"В скорой подтвердили, что был такой вызов, и они доставили пациентку в краевую больницу", - сказал собеседник.

Он отметил, что состояние артистки уточняется.
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