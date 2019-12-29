Во Владивостоке акробатка сорвалась с высоты во время представления

ВЛАДИВОСТОК, 29 дек - РИА Новости. Медики во Владивостоке госпитализировали артистку цирка, сорвавшуюся с высоты во время номера, сообщил РИА Новости представитель департамента здравоохранения Приморья.
Местные СМИ опубликовали видео, снятое в цирке Владивостока. На нем видно, как девушка срывается с троса и падает на арену.
"В скорой подтвердили, что был такой вызов, и они доставили пациентку в краевую больницу", - сказал собеседник.
Он отметил, что состояние артистки уточняется.
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