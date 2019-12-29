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В ДНР ожидают, что Киев в рамках обмена передаст еще шесть пленных
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РИА Новости

В ДНР ожидают, что Киев в рамках обмена передаст еще шесть пленных

16:40 29.12.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПредставитель ДНР и пленный украинский военнослужащий на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Представитель ДНР и пленный украинский военнослужащий на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Представитель ДНР и пленный украинский военнослужащий на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
ГОРЛОВКА (Донецкая область), 29 дек - РИА Новости. Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики ожидают, что Киев в рамках обмена пленными передаст еще шесть человек, в настоящее время они едут к месту обмена, заявила журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
В воскресенье в Донбассе прошел первый за два года обмен пленными. Ранее Морозова заявила, что в процессе обмена ДНР были переданы 60 ее сторонников, которые содержались на территории, контролируемой властями Украины.
Обмен военнопленными между ДНР и Украиной между поселками Майорск и Горловкой в Донецкой области. Архивное фото
Вчера, 08:00
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"Мы сейчас ожидаем шестерых наших людей из списка. Они едут", - сказала Морозова.
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Обмен пленными в ДонбассеСитуация в ДНР и ЛНРДарья МорозоваДонбассДонецкая Народная РеспубликаВ мире
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