В ДНР ожидают, что Киев в рамках обмена передаст еще шесть пленных

ГОРЛОВКА (Донецкая область), 29 дек - РИА Новости. Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики ожидают, что Киев в рамках обмена пленными передаст еще шесть человек, в настоящее время они едут к месту обмена, заявила журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
В воскресенье в Донбассе прошел первый за два года обмен пленными. Ранее Морозова заявила, что в процессе обмена ДНР были переданы 60 ее сторонников, которые содержались на территории, контролируемой властями Украины.
"Мы сейчас ожидаем шестерых наших людей из списка. Они едут", - сказала Морозова.