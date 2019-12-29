Украинский министр заявил о начале подписания контракта по газу

Ранее "Газпром" согласно уже достигнутым договоренностям выплатил украинской стороне 2,9 миллиарда долларов по вынесенным решениям Стокгольмского арбитража. При этом стороны договорились отказаться от исков, по которым нет окончательного вердикта, а также подписать мировое соглашение о снятии антимонопольных претензий в 7,4 миллиарда долларов.