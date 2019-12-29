Украинский министр заявил о начале подписания контракта по газу

"Процесс <…> еще не закончен", — написал он в фейсбуке, опубликовав фотографию со встречи.
Сейчас в Вене проходит четвертый день переговоров. Как рассказали в "Газпроме", накануне очередная встреча представителей Москвы и Киева завершилась глубоко ночью.
На прошлой неделе Россия и Украина подписали протокол по газовому сотрудничеству. Согласно документу для продолжения транзита "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" соглашение, а с "Нафтогазом" — договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубометров газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.
Ранее "Газпром" согласно уже достигнутым договоренностям выплатил украинской стороне 2,9 миллиарда долларов по вынесенным решениям Стокгольмского арбитража. При этом стороны договорились отказаться от исков, по которым нет окончательного вердикта, а также подписать мировое соглашение о снятии антимонопольных претензий в 7,4 миллиарда долларов.
27 декабря, 21:52Зеленский отреагировал на завершение спора "Газпрома" и "Нафтогаза"