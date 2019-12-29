Задержанный на Украине севастополец вернется домой после обмена

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Севастополец Степан Резуник, задержанный украинскими силовиками по подозрению в участии в крымском народном ополчении, возвращается домой после совершенного в воскресенья обмена пленными в Донбассе, сообщил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
В воскресенье в Донбассе прошел первый за два года обмен пленными. Резуник был задержан в начале июня при пересечении госграницы в пункте пропуска "Каланчак" Херсонской области Украины. Мужчину подозревали в участии в незаконных вооруженных формированиях, ему грозило до восьми лет тюрьмы. В начале октября Резуник был выпущен из СИЗО под залог, ему предстоял ряд судебных заседаний.
"Степан Резуник уже находится на свободе в рамках проходящей сегодня процедуры обмена удерживаемыми лицами на Украине. Будем надеяться, что Новый год Степан уже встретит в родном городе вместе с женой и своей дочкой Варенькой, это будет лучший новогодний подарок, который я когда-либо видел", - сказал РИА Новости Молохов.
По его словам, решающую роль в освобождении севастопольца сыграли усилия главы Республики Крым Сергея Аксенова.