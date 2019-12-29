Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-29T16:33+0300
https://ria.ru/20191229/1562995173.html
Задержанный на Украине севастополец вернется домой после обмена
https://cdn21.img.ria.ru/images/156298/96/1562989631_0:246:3204:2048_1036x0_80_0_0_a0f1d5497cf3ee138f3fc16356b44d87.jpg
РИА Новости

Задержанный на Украине севастополец вернется домой после обмена

16:33 29.12.2019
944
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАвтомобили Красного креста на КПП, где должна произойти процедура обмена военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
Автомобили Красного креста на КПП, где должна произойти процедура обмена военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Севастополец Степан Резуник, задержанный украинскими силовиками по подозрению в участии в крымском народном ополчении, возвращается домой после совершенного в воскресенья обмена пленными в Донбассе, сообщил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
В воскресенье в Донбассе прошел первый за два года обмен пленными. Резуник был задержан в начале июня при пересечении госграницы в пункте пропуска "Каланчак" Херсонской области Украины. Мужчину подозревали в участии в незаконных вооруженных формированиях, ему грозило до восьми лет тюрьмы. В начале октября Резуник был выпущен из СИЗО под залог, ему предстоял ряд судебных заседаний.
"Степан Резуник уже находится на свободе в рамках проходящей сегодня процедуры обмена удерживаемыми лицами на Украине. Будем надеяться, что Новый год Степан уже встретит в родном городе вместе с женой и своей дочкой Варенькой, это будет лучший новогодний подарок, который я когда-либо видел", - сказал РИА Новости Молохов.
По его словам, решающую роль в освобождении севастопольца сыграли усилия главы Республики Крым Сергея Аксенова.
Обмен военнопленными между ДНР и Украиной между поселками Майорск и Горловкой в Донецкой области. Архивное фото
Вчера, 08:00
"Куда делся обвиняемый?" Закулисье обмена пленными на Украине
4510011
Обсудить 0
Обмен пленными в ДонбассеСтепан РезуникКрымУкраинаВ мире
Рекомендуем
Пленные, возвращенные украинской стороной на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
В ДНР рассказали детали обмена пленными с Киевом
Магистральный газопровод в Воскресенском районе Московской области. Архивное фото
Украинский министр заявил о начале подписания контракта по газу
Автомобили Красного креста на КПП, где должна произойти процедура обмена военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
Среди переданных Киевом в рамках обмена есть россияне, заявили в ЛНР
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
Пятерых экс-беркутовцев передали ополченцам в рамках обмена пленными
Представитель ДНР и пленный украинский военнослужащий на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
В ДНР ожидают, что Киев в рамках обмена передаст еще шесть пленных
Автомобили Красного креста на КПП, где должна произойти процедура обмена военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
Две девушки отказались возвращаться на Украину в рамках обмена
Газоизмерительная станция
Козак назвал выплату Украине $2,9 миллиарда тяжелым решением
Пленные, возвращенные украинской стороной на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Киев передал ЛНР лидера одной из украинских политических партий
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Киев заявил о дальнейшем согласовании формулы обмена "всех на всех"
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин и Меркель договорились о дальнейших контактах
Военнослужащий армии ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Глава ЛНР назвал обмен пленными очередной победой Донбасса
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
В Киеве заявили о возвращении журналиста Асеева в рамках обмена
Президент РФ Владимир Путин
Биограф рассказал, как Путин предлагал Европе создать альянс
Алена Водонаева
Водонаева ответила на критику Охлобыстина из-за слов "не рожать рабов"
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
Около 20 человек хотят остаться на подконтрольной Киеву территории
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:13Создание "Долины Менделеева" на базе РХТУ начнется в 2020 году
01:48В Черногории во время протестов ранены четверо полицейских
01:44"Еле стоит": музыкальный критик резко высказался о концертах Пугачевой
01:40Иракское ополчение заявило о росте числа погибших при атаке США
01:37Индия намерена построить 24 подлодки, включая шесть атомных
01:20Партия Моралеса выберет кандидата на президентские выборы 19 января
01:16ФБР не комментирует переданные России данные о планируемых терактах
01:13Киселев принял участие во флэшмобе в поддержку Sputnik Эстония
01:11В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
01:02СМИ: причиной крушения самолета EgyptAir стала утечка кислорода
00:45СМИ: Эспер и Помпео убеждали Трампа не замораживать помощь Украине
00:42Пушков напомнил, что Польша "набивалась в союзники к Гитлеру"
00:37Власти Ирака заявили, что удары США нарушают суверенитет страны
00:34Иракское ополчение заявило о гибели 19 человек при ударах США
00:26Суд заново приступит к делу экс-главбуха "Седьмой студии" Масляевой
00:18Исследование выявило, где в России пьют больше шампанского в Новый год
00:11Кристина Асмус попала в больницу на скорой помощи
23:57В США самолет упал на жилой дом
23:48Москалькова поприветствовала обмен пленными в Донбассе
23:41Зеленский заявил, что продолжит работать над возвращением украинцев
Лента новостейМолния