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В ДНР рассказали детали обмена пленными с Киевом
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РИА Новости

В ДНР рассказали детали обмена пленными с Киевом

16:30 29.12.2019 (обновлено: 17:00 29.12.2019)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПленные, возвращенные украинской стороной на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Пленные, возвращенные украинской стороной на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
© РИА Новости / Валерий Мельников
Пленные, возвращенные украинской стороной на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
ГОРЛОВКА (Донецкая область), 29 дек - РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова уточнила, что Донецк передал Киеву в рамках обмена пленными 51 человека, власти Украины отдали 61 сторонника ДНР.
В воскресенье в Донбассе прошел первый за два года обмен пленными. Ранее Морозова заявила, что в процессе обмена ДНР были переданы 60 ее сторонников, которые содержались на территории, контролируемой властями Украины.
Обмен военнопленными между ДНР и Украиной между поселками Майорск и Горловкой в Донецкой области. Архивное фото
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"Мы смогли осуществить обмен всех установленных на всех установленных. Процесс обмена закончился... ДНР передала 51 человека, четверо отказались (возвращаться на подконтрольную Киеву территорию - Прим. ред.). Мы забрали 61 человека. Пока процесс на сегодня завершен", - сказала Морозова журналистам.

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Обмен пленными в ДонбассеСитуация в ДНР и ЛНРДарья МорозоваДонбассДонецкая Народная РеспубликаВ мире
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