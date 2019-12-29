В ДНР рассказали детали обмена пленными с Киевом

ГОРЛОВКА (Донецкая область), 29 дек - РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова уточнила, что Донецк передал Киеву в рамках обмена пленными 51 человека, власти Украины отдали 61 сторонника ДНР.
В воскресенье в Донбассе прошел первый за два года обмен пленными. Ранее Морозова заявила, что в процессе обмена ДНР были переданы 60 ее сторонников, которые содержались на территории, контролируемой властями Украины.
"Мы смогли осуществить обмен всех установленных на всех установленных. Процесс обмена закончился... ДНР передала 51 человека, четверо отказались (возвращаться на подконтрольную Киеву территорию - Прим. ред.). Мы забрали 61 человека. Пока процесс на сегодня завершен", - сказала Морозова журналистам.