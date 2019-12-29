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В Красноярском крае загорелся магазин стройматериалов
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РИА Новости

В Красноярском крае загорелся магазин стройматериалов

16:29 29.12.2019 (обновлено: 17:58 29.12.2019)
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© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краюПожар в магазине с пиломатериалами на станции Минино Красноярского края
Пожар в магазине с пиломатериалами на станции Минино Красноярского края
© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краю
КРАСНОЯРСК, 29 дек - РИА Новости. Магазин стройматериалов горит на станции Минино Красноярского края, погибших и пострадавших нет, сообщили журналистам в краевом главке МЧС.
По его данным, пожар третьего ранга произошел в 14.55 мск.
"По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений к месту пожара, загорание в магазине стройматериалов на площади 1,2 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет", - сказала представитель главка.
К тушению пожара привлекались 30 человек и 10 единиц техники.
Сотрудник МЧС
28 декабря, 18:09
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ГУ МЧС по Красноярскому краюМЧС РФКрасноярский крайПроисшествия
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