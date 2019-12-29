В Красноярском крае загорелся магазин стройматериалов

По его данным, пожар третьего ранга произошел в 14.55 мск.

"По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений к месту пожара, загорание в магазине стройматериалов на площади 1,2 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет", - сказала представитель главка.