Биограф рассказал о любви Путина к культуре и истории Германии

БЕРЛИН, 29 дек - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин романтически влюблен в культуру и историю Германии , испытывает симпатию к этой стране, рассказал немецкий биограф Путина, политолог и журналист Александр Рар для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.

Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.

31 декабря 1999 года Борис Ельцин объявил об отставке с поста президента Российской Федерации, исполняющим обязанности президента был назначен председатель правительства Владимир Путин. Вскоре он был избран президентом России. В 2000 году в Германии вышла книга Александра Рара "Владимир Путин. "Немец" в Кремле".

"На основании биографии, ранней карьеры Владимира Путина было ясно, что у него сложилось особое отношение к Германии. Он учил немецкий, он изучал Германию не только как место, где он работал, это было больше, чем работа, это была своего рода романтическая любовь к немецкой культуре и истории, большое понимание и симпатия к этой стране", - считает Рар.

По его словам, это "привело к тому, что после воссоединения Путин очень часто посещал Германию, делал все в качестве заместителя мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака для поддержки немецких компаний и развития отношений между Ленинградом и Германией". Рар уверен, что "без значительного немецкого присутствия в эти годы в Ленинграде и без усилий Путина по развитию этих отношений экономическое положение ленинградцев было бы более сложным", потому что инвестиции и основная экономическая помощь в то время шли из Германии.

"И это заслуга Путина, я обстоятельно описал это в биографии, и потому я назвал ее "Немец" в Кремле"", - добавил Рар.

Он заявил, что в процессе написания книги, который занял всего три месяца из-за требований издательства, он был лишен возможности поговорить с Путиным лично. Однако после выхода книги в Германии Рар получил звонок из Кремля.

"Мне позвонили из Кремля и передали, что российский лидер хочет встретиться со мной, потому что он заинтересовался тем, как была создана книга. У меня был ужин с ним, и мы обстоятельно поговорили в том числе и о книге", - рассказал он.