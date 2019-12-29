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Козак назвал выплату Украине $2,9 миллиарда тяжелым решением
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РИА Новости

Козак назвал выплату Украине $2,9 миллиарда тяжелым решением

16:20 29.12.2019 (обновлено: 20:03 29.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГазоизмерительная станция
Газоизмерительная станция
© РИА Новости / Илья Питалев
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Газоизмерительная станция. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 дек - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Козак назвал договоренности России и Украины по газу "выбором между плохим и очень плохим".
Россия и Украина 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству. Согласно документу, для продолжения транзита "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" - договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, министр энергетики России Александр Новак и глава Минэнерго Украины Алексей Оржель в Берлине
26 декабря, 08:00
Газовый договор Россия — Украина: Америка крупно просчиталась
Протокол также включает договоренности об урегулировании юридических разногласий. В их рамках "Газпром" уже выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по вынесенным решениям Стокгольмского арбитража. При этом стороны договорились отказаться от исков, по которым нет окончательного вердикта, а также подписать мировое соглашение между правительством Украины и "Газпромом" о снятии антимонопольных претензий в 7,4 миллиарда долларов.

"Выбор такой между плохим и очень плохим. 2,9 миллиардов долларов США для "Газпрома", для нашей страны - тяжелое решение, но все вместе мы можем потерять значительно больше, несопоставимо", - сказал Козак в интервью программе "Вести недели" на канале Россия-1.

Газораспределительная станция ОАО Газпром
13 декабря, 02:45
История газовых конфликтов России и Украины
79212691
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Оператор ГТС УкраиныНафтогаз УкраиныГазпромДмитрий КозакРоссияУкраинаЭкономика
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