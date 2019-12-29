Среди переданных Киевом в рамках обмена есть россияне, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 29 дек - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева заявила журналистам, что среди людей, которых Киев передал Луганску в рамках обмена пленными, есть граждане РФ.
В воскресенье в Донбассе прошел первый за два года обмен пленными. Ранее Кобцева заявила, что Киев передал ЛНР 63 человека, Луганск отдал 25.
"Категории людей в списке разные. Там и жители других городов Украины, и граждане Российской Федерации, которые добровольцами приехали к нам в республику, там есть граждане и другого государства", - заявила Кобцева.