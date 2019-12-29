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Среди переданных Киевом в рамках обмена есть россияне, заявили в ЛНР
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РИА Новости

Среди переданных Киевом в рамках обмена есть россияне, заявили в ЛНР

16:17 29.12.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАвтомобили Красного креста на КПП, где должна произойти процедура обмена военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
Автомобили Красного креста на КПП, где должна произойти процедура обмена военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 29 дек - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева заявила журналистам, что среди людей, которых Киев передал Луганску в рамках обмена пленными, есть граждане РФ.
В воскресенье в Донбассе прошел первый за два года обмен пленными. Ранее Кобцева заявила, что Киев передал ЛНР 63 человека, Луганск отдал 25.
"Категории людей в списке разные. Там и жители других городов Украины, и граждане Российской Федерации, которые добровольцами приехали к нам в республику, там есть граждане и другого государства", - заявила Кобцева.
Обмен военнопленными между ДНР и Украиной между поселками Майорск и Горловкой в Донецкой области. Архивное фото
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Обмен пленными в ДонбассеСитуация в ДНР и ЛНРОльга КобцеваЛуганская Народная РеспубликаРоссияВ мире
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