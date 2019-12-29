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2019-12-29T17:39+0300
https://ria.ru/20191229/1562994671.html
Врач рассказала об опасности приема витамина D
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РИА Новости

Врач рассказала об опасности приема витамина D

16:17 29.12.2019 (обновлено: 17:39 29.12.2019)
109411
CC0 / ivabalk / Капсулы витаминов
Капсулы витаминов
CC0 / ivabalk /
Капсулы витаминов. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Заместитель главного врача по нефрологии клинической больницы № 2 Надия Фролова в разговоре с "Говорит Москва" рассказала, что принимать витамин D следует только при контроле уровня кальция и фосфора в крови.
Она подчеркнула, что этот витамин обладает нефротоксичностью, то есть может привести к поражению почек.

"При гиперкальциемии (избыточном уровне кальция) мы можем получить серьезное поражение почек".

Надия Фролова
Медик напомнила, что в широтах, где расположена существенная часть российской территории, даже летом мало солнца.
Как известно, витамин D называют "солнечным", поскольку его количество в организме зависит в том числе от солнечных дней в году.
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витаминыЗдоровьеРоссияОбщество
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