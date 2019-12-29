Врач рассказала об опасности приема витамина D

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Заместитель главного врача по нефрологии клинической больницы № 2 Надия Фролова в разговоре с "Говорит Москва" Заместитель главного врача по нефрологии клинической больницы № 2 Надия Фролова в разговоре с "Говорит Москва" рассказала , что принимать витамин D следует только при контроле уровня кальция и фосфора в крови.

Она подчеркнула, что этот витамин обладает нефротоксичностью, то есть может привести к поражению почек.

"При гиперкальциемии (избыточном уровне кальция) мы можем получить серьезное поражение почек". Надия Фролова

Медик напомнила, что в широтах, где расположена существенная часть российской территории, даже летом мало солнца.