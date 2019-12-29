Россия зафиксировала 32 нарушения перемирия в Сирии за сутки

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 32 факта открытия огня в провинциях: Идлиб – 15, Латакия – 10, Алеппо – 6, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано 26 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 15, Хама – 8, Алеппо – три", - говорится в бюллетене.