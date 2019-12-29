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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-29T16:11+0300
https://ria.ru/20191229/1562994522.html
Россия зафиксировала 32 нарушения перемирия в Сирии за сутки
https://cdn24.img.ria.ru/images/154886/17/1548861767_0:199:2017:1333_1036x0_80_0_0_8adbfc014a99f1766b055c6b94b91524.jpg
РИА Новости

Россия зафиксировала 32 нарушения перемирия в Сирии за сутки

16:11 29.12.2019
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинНа передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 32 нарушения, Турция - 26, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 32 факта открытия огня в провинциях: Идлиб – 15, Латакия – 10, Алеппо – 6, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано 26 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 15, Хама – 8, Алеппо – три", - говорится в бюллетене.
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