В Сирию за сутки вернулись более 800 беженцев

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Свыше 800 беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 830 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 311 человек (женщин – 93, детей – 158), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 519 человек (женщин – 156, детей – 265)", - говорится в сообщении.
Добавляется, что за сутки восстановлено пять жилых домов, детский сад и хлебопекарня.
По данным центра, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 2,4 гектара территории. Также специалисты уничтожили 43 взрывоопасных предмета.