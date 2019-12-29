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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-29T16:08+0300
https://ria.ru/20191229/1562994487.html
В Сирию за сутки вернулись более 800 беженцев
https://cdn25.img.ria.ru/images/153147/73/1531477310_0:353:3014:2048_1036x0_80_0_0_61a48626fa44d73a4fb0719de50f6995.jpg
РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись более 800 беженцев

16:08 29.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПограничный переход "Насиб" на сирийско-иорданской границе
Пограничный переход Насиб на сирийско-иорданской границе
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Свыше 800 беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 830 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 311 человек (женщин – 93, детей – 158), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 519 человек (женщин – 156, детей – 265)", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что за сутки восстановлено пять жилых домов, детский сад и хлебопекарня.
По данным центра, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 2,4 гектара территории. Также специалисты уничтожили 43 взрывоопасных предмета.
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