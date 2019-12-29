В Сирию за сутки вернулись более 800 беженцев

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 830 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 311 человек (женщин – 93, детей – 158), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 519 человек (женщин – 156, детей – 265)", - говорится в сообщении.