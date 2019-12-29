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Лавров обсудит с Зарифом СВПД, Сирию, Персидский залив и энергетику
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РИА Новости

Лавров обсудит с Зарифом СВПД, Сирию, Персидский залив и энергетику

16:07 29.12.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время подписания документов по итогам встречи в Москве. 8 мая 2019
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время подписания документов по итогам встречи в Москве. 8 мая 2019
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом в понедельник, 30 декабря, обсудит ситуацию вокруг иранской ядерной сделки, Сирии, Персидского залива и кооперацию двух стран в энергетике, говорится в комментарии МИД РФ.

"Планируется обсуждение широкого круга вопросов российско-иранского сотрудничества, включая торгово-экономическую и энергетическую кооперацию с акцентом на ход реализации соответствующих двусторонних проектов. Особое внимание будет уделено международным темам, в том числе ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, сирийскому урегулированию, обстановке в зоне Персидского залива и другим региональным вопросам", - говорится в сообщении министерства.

В преддверии визита в Москву главы иранского внешнеполитического ведомства, в МИД РФ отметили, что российско-иранские связи основаны на принципах взаимоуважения и не подвержены политической конъюнктуре. Планомерно наращивается торгово-экономическое взаимодействие РФ и Ирана несмотря на санкции США.
"За девять месяцев 2019 года российско-иранский товарооборот не только не сократился, как у большинства партнеров указанной страны, но и вырос на 25,3% до 1,5 миллиарда долларов США. Настроены содействовать увеличению данного показателя", - подчеркнули в российском министерстве.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Мохаммад Джавад ЗарифСергей ЛавровМИД РФМИД ИранаРоссияИранВ мире
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