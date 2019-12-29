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2019-12-29T17:37+0300
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Биограф рассказал о самом характерном для Путина эпизоде из жизни
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РИА Новости

Биограф рассказал о самом характерном для Путина эпизоде из жизни

16:00 29.12.2019 (обновлено: 17:37 29.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин
БЕРЛИН, 29 дек — РИА Новости. Политическая судьба Владимира Путина не имеет аналогов в советской и современной российской истории, а несколько эпизодов из жизни президента России характеризуют его наиболее точно, рассказал немецкий биограф Путина, политолог и журналист Александр Рар в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.
Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.
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Тридцать первого декабря 1999 года Борис Ельцин объявил об отставке с поста президента Российской Федерации, исполняющим обязанности президента был назначен председатель правительства Владимир Путин. Вскоре он был избран президентом России. В 2000 году в Германии вышла книга Александра Рара "Владимир Путин. "Немец" в Кремле".

"Для меня, например, в этом смысле интересна история о пожаре в его доме (речь идет о пожаре на даче Путиных под Ленинградом в 1996 году, описанном в книге Рара. — Прим. ред.). Я лично спросил у него, правдива ли она, и он это подтвердил. Он был с друзьями в сауне, когда дом начал гореть. Он вбежал на второй этаж, где спали его дочери, и вынес их, сбросил вниз на руки друзьям. Он спас им жизнь. И потом он вспомнил, что в доме в "дипломате" хранятся все сбережения, и он еще раз вбежал в горящий дом и увидел, что все деньги сгорели, и только его нательный крест лежал нетронутый. Это такая личная история, которая была честно рассказана", — заявил Рар, отвечая на вопрос РИА Новости, какой из эпизодов жизни Путина, описанных в биографии, характеризует российского лидера наиболее точно.

"Я считаю, есть довольно много историй такого рода. Например, как он подослал своего друга сделать предложение своей будущей жене, чтобы проверить ее верность. Это тоже Путин", — добавил Рар.
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Реформы Путина: другая страна 20 лет спустя
По его словам, он довольно много и профессионально занимался редактированием и подготовкой "биографий деятелей советской элиты". Когда Рар начал писать биографию Путина, он понял, что это "совсем другая биография, чем у старых элит, это был совершенно другой образец карьеры". По словам Рара, Путин — это "самый значимый политик XXI века, он по своей воле и идеям создал новую страну". Эксперт пояснил, что "в новейшей истории редко появляется столь сильный политик".

"Он вышел из простой семьи, его родители были очень простыми людьми. Его дед работал поваром на сталинской даче и в этой связи имел отношение к спецслужбам. Его работа в Германии не была чем-то особенным, он не был супершпионом. У него были проблемы: его жена попала в автокатастрофу, он потерял работу после проигрыша Собчака на выборах. В ходе крушения ГДР, КГБ, СССР он переживал падения, но потом все равно поднимался наверх. Эта динамика, эти взлеты и падения — это было совсем другое, чем биография Ельцина и остальных советско-российских функционеров", — считает Рар.

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"В прошлом году у меня вышла новая книга, которая называется "2054: код Путина" ("2054: Putin decodiert"). <...> Он вступил в конфронтацию с Западом в ответ на экспансию НАТО возле русских границ, которой он не хотел. Это было, я считаю, причиной большого конфликта с Западом. Второй большой конфликт спровоцировало нежелание Путина присоединиться к системе ценностей Запада, определение России как "другой Европы". С объективной точки зрения, двадцать лет Путина — это очень интересная фаза российской истории", — добавил он.
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Владимир ПутинРоссияПолитика
Популярные комментарии
Интересно,а самого Путина не подташнивает от приторных каждодневных статей,которые его наглаживают?Ну как то скромнее президенту быть надо.Чем больше недовольство людей,тем сильнее и слащавей хвалят.
29 декабря, 19:40
Татьяна Бондарева
22101016
Люди маленького роста на лесть очень падки.
29 декабря, 19:44
СКСева Краснов
16300115
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