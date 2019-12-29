Биограф рассказал о самом характерном для Путина эпизоде из жизни

"Для меня, например, в этом смысле интересна история о пожаре в его доме (речь идет о пожаре на даче Путиных под Ленинградом в 1996 году, описанном в книге Рара. — Прим. ред.). Я лично спросил у него, правдива ли она, и он это подтвердил. Он был с друзьями в сауне, когда дом начал гореть. Он вбежал на второй этаж, где спали его дочери, и вынес их, сбросил вниз на руки друзьям. Он спас им жизнь. И потом он вспомнил, что в доме в "дипломате" хранятся все сбережения, и он еще раз вбежал в горящий дом и увидел, что все деньги сгорели, и только его нательный крест лежал нетронутый. Это такая личная история, которая была честно рассказана", — заявил Рар, отвечая на вопрос РИА Новости, какой из эпизодов жизни Путина, описанных в биографии, характеризует российского лидера наиболее точно.