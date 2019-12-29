СМИ сообщили подробности смерти прикованной к кровати девушки в Москве

Накануне в одном из московских отелей обнаружили труп 27-летней девушки, прикованной наручниками к спинке кровати. По информации СМИ, в комнате нашли пакет с неизвестным веществом. Телеканал также сообщал, что в вместе с девушкой в номере находился мужчина.