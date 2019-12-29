СМИ сообщили подробности смерти прикованной к кровати девушки в Москве

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Девушка, тело которой обнаружили пристегнутым наручниками, приехала в Москву с Украины. Об этом сообщил "Московский комсомолец".
Накануне в одном из московских отелей обнаружили труп 27-летней девушки, прикованной наручниками к спинке кровати. По информации СМИ, в комнате нашли пакет с неизвестным веществом. Телеканал также сообщал, что в вместе с девушкой в номере находился мужчина.
28 декабря, 20:55СМИ: в Москве обнаружили труп, пролежавший полгода на улице
Девушка прибыла в отель вместе со спутником около 05:00 28 декабря. Они сняли номер до 10:00. Мужчина ушел из отеля примерно через полтора часа.
Как сообщил "Московский комсомолец", правоохранители разыскивают предполагаемого спутника девушки.