Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-29T17:26+0300
https://ria.ru/20191229/1562994283.html
СМИ сообщили подробности смерти прикованной к кровати девушки в Москве
https://cdn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883706_0:267:3077:1998_1036x0_80_0_0_dfcc2cbb93cd4347dc192c70de679c22.jpg
РИА Новости

СМИ сообщили подробности смерти прикованной к кровати девушки в Москве

16:00 29.12.2019 (обновлено: 17:26 29.12.2019)
381337
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Девушка, тело которой обнаружили пристегнутым наручниками, приехала в Москву с Украины. Об этом сообщил "Московский комсомолец".
Накануне в одном из московских отелей обнаружили труп 27-летней девушки, прикованной наручниками к спинке кровати. По информации СМИ, в комнате нашли пакет с неизвестным веществом. Телеканал также сообщал, что в вместе с девушкой в номере находился мужчина.
Сотрудники полиции на улице Москвы
28 декабря, 20:55
СМИ: в Москве обнаружили труп, пролежавший полгода на улице
Девушка прибыла в отель вместе со спутником около 05:00 28 декабря. Они сняли номер до 10:00. Мужчина ушел из отеля примерно через полтора часа.
Как сообщил "Московский комсомолец", правоохранители разыскивают предполагаемого спутника девушки.
537096193170265
Обсудить 5
МоскваУкраинаПроисшествия
Популярные комментарии
И почему я не удивлен? Вот это всё, что НАПИСАНО УЖЕ, можно было сразу предсказать. И про мужчину, и про "с Украины", и даже про порошок. Остается только один вопрос о непосредственной причине смерти. Передоз или поперхнулась?
29 декабря, 16:07
Von Stirliz
201354112
Рекомендуем
Капсулы витаминов
Врач рассказала об опасности приема витамина D
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
Опубликована поминутная хронология авиакатастрофы в Алма-Ате
Певица Полина Гагарина. Архивное фото
В Сети обнаружили оптическую иллюзию на фото с Полиной Гагариной
Сотрудники полиции на улице Москвы
СМИ: в Москве обнаружили труп, пролежавший полгода на улице
Сотрудники ФСБ РФ
ФСБ задержала россиян, готовивших теракты в Петербурге
Прилавок с рыбой на продовольственной ярмарке
Биотехнолог рассказала, что ни в коем случае нельзя есть на Новый год
Иван Охлобыстин
Охлобыстин резко ответил на призыв Водонаевой не рожать "рабов"
Тень летящего самолета
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в России
Египетская скорая помощь
В Египте более двадцати человек погибли в ДТП
Алена Водонаева
Водонаева ответила на критику Охлобыстина из-за слов "не рожать рабов"
Крушение пассажирского самолета в Казахстане
Пассажир разбившегося в Алма-Ате лайнера рассказал о моменте крушения
Международный конкурс Новая волна
"Теперь праздника нет": в Латвии пожаловались на уход "Новой волны"
Побережье острова Итуруп
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп
Народный артист России Константин Юченков во время сцены из спектакля
Умер народный артист России Константин Юченков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Главы Египта и Франции договорились о совместной работе по Ливии
02:54В Приморье упавшая с высоты акробатка находится в тяжелом состоянии
02:21Ким Чен Ын призвал к "наступательным" мерам для безопасности КНДР
02:13Создание "Долины Менделеева" на базе РХТУ начнется в 2020 году
01:48В Черногории во время протестов ранены четверо полицейских
01:44"Еле стоит": музыкальный критик резко высказался о концертах Пугачевой
01:40Иракское ополчение заявило о росте числа погибших при атаке США
01:37Индия намерена построить 24 подлодки, включая шесть атомных
01:20Партия Моралеса выберет кандидата на президентские выборы 19 января
01:16ФБР не комментирует переданные России данные о планируемых терактах
01:13Киселев принял участие во флэшмобе в поддержку Sputnik Эстония
01:11В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
01:02СМИ: причиной крушения самолета EgyptAir стала утечка кислорода
00:45СМИ: Эспер и Помпео убеждали Трампа не замораживать помощь Украине
00:42Пушков напомнил, что Польша "набивалась в союзники к Гитлеру"
00:37Власти Ирака заявили, что удары США нарушают суверенитет страны
00:34Иракское ополчение заявило о гибели 19 человек при ударах США
00:26Суд заново приступит к делу экс-главбуха "Седьмой студии" Масляевой
00:18Исследование выявило, где в России пьют больше шампанского в Новый год
00:11Кристина Асмус попала в больницу на скорой помощи
Лента новостейМолния