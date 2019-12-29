Козак рассказал об ответе на санкции США по "Северному потоку — 2"

Кроме того, он добавил, что трубопровод будет достроен.

Достроить своими силами

По словам начальника отдела инвестидей "БКС Брокер" Нарека Авакяна, "Газпром" может задействовать это судно, что, однако, займет больше времени, чем потратила бы Allseas.

Так, по его словам, для доставки судна в пункт назначения потребуется не меньше недели, а для настройки оборудования и поиска персонала еще два месяца. Но в случае проблем в работе Allseas, считает Авакян, "Газпром" попытается закончить проект своими силами.