Козак рассказал об ответе на санкции США по "Северному потоку — 2"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 дек — РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Козак пообещал, что ответ России на американские санкции по "Северному потоку — 2" будут взвешенными и адекватными.
Кроме того, он добавил, что трубопровод будет достроен.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который в частности предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих прокладку труб, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas уже приостановила работу.
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Достроить своими силами
О наличии альтернативных вариантов достроить газопровод ранее заявлял премьер-министр России Дмитрий Медведев.
В частности, у "Газпрома" есть судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое сейчас находится в порту Находки. Еще в 2017 году зампред "Газпрома" Виталий Маркелов говорил, что это судно предоставило компании технологическую независимость при строительстве морских трубопроводов и проведении подводных операций.
По словам начальника отдела инвестидей "БКС Брокер" Нарека Авакяна, "Газпром" может задействовать это судно, что, однако, займет больше времени, чем потратила бы Allseas.
Так, по его словам, для доставки судна в пункт назначения потребуется не меньше недели, а для настройки оборудования и поиска персонала еще два месяца. Но в случае проблем в работе Allseas, считает Авакян, "Газпром" попытается закончить проект своими силами.
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