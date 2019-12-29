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2019-12-29T18:28+0300
https://ria.ru/20191229/1562994256.html
Козак рассказал об ответе на санкции США по "Северному потоку — 2"
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РИА Новости

Козак рассказал об ответе на санкции США по "Северному потоку — 2"

16:00 29.12.2019 (обновлено: 18:28 29.12.2019)
35624
© Фото : Nord Stream 2 / Axel SchmidtСтроительство трубопровода "Северный поток — 2"
Строительство трубопровода Северный поток — 2
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Строительство трубопровода "Северный поток — 2". Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 дек — РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Козак пообещал, что ответ России на американские санкции по "Северному потоку — 2" будут взвешенными и адекватными.
Кроме того, он добавил, что трубопровод будет достроен.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который в частности предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих прокладку труб, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas уже приостановила работу.
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Достроить своими силами

О наличии альтернативных вариантов достроить газопровод ранее заявлял премьер-министр России Дмитрий Медведев.
В частности, у "Газпрома" есть судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое сейчас находится в порту Находки. Еще в 2017 году зампред "Газпрома" Виталий Маркелов говорил, что это судно предоставило компании технологическую независимость при строительстве морских трубопроводов и проведении подводных операций.
По словам начальника отдела инвестидей "БКС Брокер" Нарека Авакяна, "Газпром" может задействовать это судно, что, однако, займет больше времени, чем потратила бы Allseas.
Так, по его словам, для доставки судна в пункт назначения потребуется не меньше недели, а для настройки оборудования и поиска персонала еще два месяца. Но в случае проблем в работе Allseas, считает Авакян, "Газпром" попытается закончить проект своими силами.
Северный поток — 2
30 сентября, 11:18
"Северный поток — 2"
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Обсудить 18
Санкции США против "Северного потока — 2"Северный поток — 2Турецкий потокГазпромДмитрий КозакРоссияСШАЭкономика
Популярные комментарии
Никаких действенных контрмер у России не было и нет. Пора признать это и не обнадёживать население, после чего все будут смеяться над "санкциями" в виде запрета на въезд в Россию тем, кто к нам и не собирается. А иначе никак! Ведь у нашей политической элиты в США бизнес, дома, счета, дети, внуки...
29 декабря, 17:03
АБАлександр Буйчик
37304020
ответные меры России на санкции США по трубопроводу "Северный поток — 2" будут взвешенными и адекватными... Взвешенными - это точно, адекватными - сомневаюсь. Нет у нас против них методов:( чтобы обратка не прилетела.
29 декабря, 16:05
Von Stirliz
22205131
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