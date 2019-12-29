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Козак заявил, что "Северный поток — 2" будет достроен
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РИА Новости

Козак заявил, что "Северный поток — 2" будет достроен

15:56 29.12.2019
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© Илья ПиталевРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2"
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
© Илья Питалев
БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что трубопровод "Северный поток — 2" будет достроен невзирая ни на какие санкции США.
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока-2", уже приостановила работу.

"Газопровод ("Северный поток-2") будет достроен невзирая ни на какие санкции и ограничения. Мы понимаем, как это делать", - сказал Козак в интервью программе "Вести недели" на канале "Россия 1".

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, участниками проекта, в частности, являются европейские компании. "Газпром" ранее неоднократно заявлял, что планируется достроить его в 2019 году.
Северный поток — 2
30 сентября, 11:18
"Северный поток — 2"
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Санкции США против "Северного потока — 2"Северный поток — 2Дональд ТрампДмитрий КозакРоссияСШАВ мире
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