Козак заявил, что "Северный поток — 2" будет достроен

"Газопровод ("Северный поток-2") будет достроен невзирая ни на какие санкции и ограничения. Мы понимаем, как это делать", - сказал Козак в интервью программе "Вести недели" на канале "Россия 1" .

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, участниками проекта, в частности, являются европейские компании. "Газпром" ранее неоднократно заявлял, что планируется достроить его в 2019 году.