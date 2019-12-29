В Донбассе завершили обмен пленными с Киевом

Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области

Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области

ГОРЛОВКА (Донецкая область), 29 дек — РИА Новости. Самопровозглашенные ДНР и ЛНР завершили обмен пленными с Киевом, передает корреспондент РИА Новости.

ДНР получила 60 человек, Киев — 52. Ожидается, что в Донецк доставят еще нескольких сторонников республики. Сейчас сторонники ДНР и украинские силовики находятся в автобусах, машины готовы покинуть территорию КПП на окраине Горловки.

Ранее обмен завершили и в ЛНР. Киев передал республике 63 человек, Луганск — 25. При этом девять человек отказались возвращаться на территорию ЛНР.

За обменом следили представители Международного комитета Красного Креста и ОБСЕ, в том числе координатор в гуманитарной подгруппе по Донбассу от организации Тони Фриш.