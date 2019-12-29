Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-29T16:54+0300
https://ria.ru/20191229/1562994045.html
В Донбассе завершили обмен пленными с Киевом
https://cdn23.img.ria.ru/images/156298/89/1562988905_0:1:3096:1743_1036x0_80_0_0_d62cfcd13d6197a4c5c3e8de5809d973.jpg
РИА Новости

В Донбассе завершили обмен пленными с Киевом

15:54 29.12.2019 (обновлено: 16:54 29.12.2019)
68556
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОбмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
ГОРЛОВКА (Донецкая область), 29 дек — РИА Новости. Самопровозглашенные ДНР и ЛНР завершили обмен пленными с Киевом, передает корреспондент РИА Новости.
ДНР получила 60 человек, Киев — 52. Ожидается, что в Донецк доставят еще нескольких сторонников республики. Сейчас сторонники ДНР и украинские силовики находятся в автобусах, машины готовы покинуть территорию КПП на окраине Горловки.
Обмен военнопленными между ДНР и Украиной между поселками Майорск и Горловкой в Донецкой области. Архивное фото
Вчера, 08:00
"Куда делся обвиняемый?" Закулисье обмена пленными на Украине
Ранее обмен завершили и в ЛНР. Киев передал республике 63 человек, Луганск — 25. При этом девять человек отказались возвращаться на территорию ЛНР.
За обменом следили представители Международного комитета Красного Креста и ОБСЕ, в том числе координатор в гуманитарной подгруппе по Донбассу от организации Тони Фриш.
Это первый за два года обмен пленными. Ранее в ДНР заявляли о готовности передать Киеву 55 человек, забрать планировали 87 своих сторонников.
Автомобили Красного креста на КПП, где должна произойти процедура обмена военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
Вчера, 14:52
Две девушки отказались возвращаться на Украину в рамках обмена
7491216171617
Обсудить 30
Обмен пленными в ДонбассеСитуация в ДНР и ЛНРДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаКиевВ мире
Популярные комментарии
Киев должен был Москве 3 млрд долларов за газ. Как так получилось, что эти деньги Киеву выплатила Москва??!!
29 декабря, 16:28
ddeluxo-87
477811124
Ураааааа⭐️⭐️⭐️
29 декабря, 16:11
V Very Новикова
2301013
Рекомендуем
Автомобили Красного креста на КПП, где должна произойти процедура обмена военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
Две девушки отказались возвращаться на Украину в рамках обмена
Обмен военнопленными между ДНР и Украиной между поселками Майорск и Горловкой в Донецкой области. Архивное фото
"Куда делся обвиняемый?" Закулисье обмена пленными на Украине
Сотрудники ФСБ РФ
ФСБ задержала россиян, готовивших теракты в Петербурге
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в России
LIVE: Обмен заключенными между Киевом и Донбассом
ЛНР завершила обмен пленными в Донбассе
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США назвали способ избежать санкций за Nord Stream 2
Магистральный газопровод в Воскресенском районе Московской области. Архивное фото
Украинский министр заявил о начале подписания контракта по газу
Представители ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области, где должна произойти процедура обмена военнопленными
В Донбассе начался обмен пленными
Стоп-кадр из видео Минобороны о ракетном комплексе стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком
В России начали серийное производство комплекса с блоком "Авангард"
Владимир Путин
Bloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти
Строительство трубопровода Северный поток — 2
Козак рассказал об ответе на санкции США по "Северному потоку — 2"
Вид с борта вертолета на горы в Чукотском автономном округе
Минобороны заявило об усилении военной активности США у Чукотки
Пресс-конференция главы НАК Нафтогаз Украины Андрея Коболева
"Нафтогаз" сообщил о неготовности текстов соглашений по транзиту газа
МИД Польши
В России ответили на претензии Польши из-за слов Путина
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин и Меркель договорились о дальнейших контактах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Главы Египта и Франции договорились о совместной работе по Ливии
02:54В Приморье упавшая с высоты акробатка находится в тяжелом состоянии
02:21Ким Чен Ын призвал к "наступательным" мерам для безопасности КНДР
02:13Создание "Долины Менделеева" на базе РХТУ начнется в 2020 году
01:48В Черногории во время протестов ранены четверо полицейских
01:44"Еле стоит": музыкальный критик резко высказался о концертах Пугачевой
01:40Иракское ополчение заявило о росте числа погибших при атаке США
01:37Индия намерена построить 24 подлодки, включая шесть атомных
01:20Партия Моралеса выберет кандидата на президентские выборы 19 января
01:16ФБР не комментирует переданные России данные о планируемых терактах
01:13Киселев принял участие во флэшмобе в поддержку Sputnik Эстония
01:11В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
01:02СМИ: причиной крушения самолета EgyptAir стала утечка кислорода
00:45СМИ: Эспер и Помпео убеждали Трампа не замораживать помощь Украине
00:42Пушков напомнил, что Польша "набивалась в союзники к Гитлеру"
00:37Власти Ирака заявили, что удары США нарушают суверенитет страны
00:34Иракское ополчение заявило о гибели 19 человек при ударах США
00:26Суд заново приступит к делу экс-главбуха "Седьмой студии" Масляевой
00:18Исследование выявило, где в России пьют больше шампанского в Новый год
00:11Кристина Асмус попала в больницу на скорой помощи
Лента новостейМолния