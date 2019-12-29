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2019-12-29T17:01+0300
https://ria.ru/20191229/1562993814.html
Минобороны заявило об усилении военной активности США у Чукотки
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РИА Новости

Минобороны заявило об усилении военной активности США у Чукотки

15:45 29.12.2019 (обновлено: 17:01 29.12.2019)
16381
© РИА Новости / Андрей ШапранВид с борта вертолета на горы в Чукотском автономном округе
Вид с борта вертолета на горы в Чукотском автономном округе
© РИА Новости / Андрей Шапран
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. США усилили оперативные мероприятия в районе Чукотки, сообщил начальник штаба Объединенного командования вооруженными силами на северо-востоке Михаил Биличенко.
"(Раньше. — Прим. ред.) это была обычная, повседневная оперативная боевая подготовка. Сейчас увеличивается состав группировок, отрабатываются вопросы, в том числе высадки морского десанта", — заявил он в эфире телеканала "Звезда".
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По словам Биличенко, российские военные особенно пристально следят за чукотским операционным направлением.
Ранее начальник Генерального штаба Валерий Герасимов отметил, что интенсивные военные учения НАТО указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту. Так, с 2016 года государства — члены блока нарастили расходы на оборону в общей сложности на 130 миллиардов долларов, а к 2024 году намерены увеличить их на 400 миллиардов.
При этом Герасимов подчеркнул, что Россия готова к любому развитию ситуации и способна отразить агрессию любого масштаба.
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22 мая 2018, 11:33
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ЧукоткаВалерий ГерасимовРоссияСШАБезопасность
Популярные комментарии
Освободители народа от ЕР решили оттуда начать
29 декабря, 17:09
GAGarun Al Rashid
7200738
Будь осторожен, милый Санта, ждут чукчи высадку десанта, и, если Шойгу их научит, в бою поймёшь, что могут чукчи...
29 декабря, 16:18
Владимир Ц
30170101
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