Минобороны заявило об усилении военной активности США у Чукотки

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. США усилили оперативные мероприятия в районе Чукотки, сообщил начальник штаба Объединенного командования вооруженными силами на северо-востоке Михаил Биличенко.
"(Раньше. — Прим. ред.) это была обычная, повседневная оперативная боевая подготовка. Сейчас увеличивается состав группировок, отрабатываются вопросы, в том числе высадки морского десанта", — заявил он в эфире телеканала "Звезда".
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По словам Биличенко, российские военные особенно пристально следят за чукотским операционным направлением.
Ранее начальник Генерального штаба Валерий Герасимов отметил, что интенсивные военные учения НАТО указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту. Так, с 2016 года государства — члены блока нарастили расходы на оборону в общей сложности на 130 миллиардов долларов, а к 2024 году намерены увеличить их на 400 миллиардов.
При этом Герасимов подчеркнул, что Россия готова к любому развитию ситуации и способна отразить агрессию любого масштаба.
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